Cardeal australiano, George Pell, condenado por abuso sexual de menores

O cardeal australiano George Pell, que chegou a ser o terceiro homem mais poderoso do Vaticano e a mais alta figura católica da Austrália, foi considerado culpado por cinco crimes de abuso sexual de menores. A decisão foi tomada por unanimidade por um júri do Tribunal de Melbourne. O veredito data de 11 de dezembro, mas o seu resultado não pôde ser revelado até esta segunda-feira.

George Pell, que está afastado do papel de tesoureiro do Vaticano, foi considerado culpado por ter penetrado sexualmente uma criança com menos de 16 anos e por, em quatro ocasiões, ter cometido “atos indecentes” com outra criança, também menor de 16 anos. Estes episódios terão ocorrido entre dezembro de 1996 e o início de 1997 na Catedral de São Patrício, em Melbourne, poucos meses depois de Pell ter sido nomeado arcebispo da cidade.

Este processo já tinha sido julgado em agosto do ano passado mas, ao contrário do que aconteceu agora, o júri não tinha conseguido elaborar um veredito final. O caso voltou à estaca zero e foi reavaliado pelos tribunais australianos, que cinco meses depois, com um novo júri, consideraram o ex-tesoureiro do Vaticano culpado pelos cinco crimes.

A pena em si ainda não é conhecida, sabe-se apenas que o júri considerou o clérigo culpado. George Pell encontra-se em liberdade por ter pagado a fiança e por estar a recuperar de uma lesão no joelho. Uma realidade que pode ser alterada já na quarta-feira, o dia em que será revelada a pena a que o cardeal australiano será sujeito.

Em dezembro de 2018, o Papa Francisco já tinha afastado George Pell do conselho de cardeais conhecido como C9 (o núcleo duro dos conselheiros mais próximos do líder da Igreja Católica), precisamente por causa destas acusações que recaíam sobre o australiano. Antes disso, já lhe tinha sido concedida uma licença de um ano para preparar a sua defesa neste caso.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler