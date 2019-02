Congressista norte-americana vira heroína de banda desenhada

A recém-eleita e mediática congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez é agora uma heroína dos livros de banda desenhada. A edição da Devil’s Due Comics chegará às bancas em maio, e, segundo explica a editora ao The Guardian, “Alexandria Ocasio-Cortez and The Freshman Force” apresenta-se como uma “sátira que não poupa a ninguém em Washington”.

Na capa da banda desenhada, a congressista norte-americana surge em frente ao Capitólio dos Estados Unidos, com um telemóvel na mão, transmitindo um ar determinado. Pisa ainda um elefante vestido de vermelho, naquilo que poderá ser uma alusão ao Partido Republicano, enquanto é observada por um burro vestido de azul, cor associada aos democratas.

Já a outra capa disponibilizada mostra Alexandria vestida com as roupas de uma super-mulher e com uma espada. As capas desta edição comemorativa foram desenhadas por Tim Seeley e Josh Blaylock.

Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 anos, que já se tinha revelado fã de banda desenhada, torna-se assim na protagonista de uma destas obras. Parte das receitas da venda reverte a favor de duas associações sem fins lucrativos, ligadas ao apoio ao serviço militar e aos imigrantes e refugiados.

Alexandria Ocasio-Cortez é a mulher mais nova de sempre eleita para o Congresso norte-americano, com intervenções e ações que têm dado que falar dentro e fora da Câmara dos Representantes.

