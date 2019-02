EUA. Mãe e filha detidas por matar cinco familiares e ficarem a viver com os corpos

Os vizinhos não viam a família de oito pessoas há uma semana. O lixo acumulava-se à porta. Chamaram a polícia para verificar se tudo estava bem na casa. Os agentes de Bucks County (Pensilvânia, Estados Unidos) encontraram cinco corpos e duas pessoas vivas: mãe e filha, de 45 e 19 anos, respetivamente. Foram ambas detidas, levadas para um hospital e acusadas de todos os cinco homicídio e de conspirar para levar a cabo o crime. Estavam a viver com os cadáveres dos familiares há vários dias. Os corpos foram todos arrumados num dos dois quartos de cama do apartamento.

A vítima mais velha era a irmã da mãe, com 42 anos. Veio de Nova Jérsia, de visita, com as duas filhas gémeas, assassinadas aos nove anos, e com o filho de 17 anos, que continua desaparecido. Também o irmão e a irmã da filha sobrevivente (que terá auxiliado a mãe nos homicídios) foram encontrados mortos, com 13 e 25 anos, respetivamente.

#UPDATE: Police tell us the body count is now up to five bodies found inside this Bucks County apartment @KYWNewsradio pic.twitter.com/v73xZftNRZ — Andrew Kramer (@Philly_Kramer) February 26, 2019

“É uma tragédia terrível. Acabei de falar com a família das vítimas e estão de coração partido”, afirmou à ABC o procurador geral de Bucks County. A polícia não revelou as causas da morte, indicando apenas que não havia sinais visíveis de trauma. Os homicídios terão ocorrido durante a semana de 18 de fevereiro de 2019, com a primeira intervenção das autoridades já na noite de 25 de fevereiro. As acusações formais surgiram horas depois, com uma declaração pública: “Queremos que toda a gente saiba que os responsáveis por estes atos horríveis estão detidos e vão pagar pelos crimes que cometerem”. A investigação está a ser desenvolvida pela polícia local (de Morrisville Borough) em conjunto com os especialistas do condado (Bucks County Detectives).

