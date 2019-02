Farfetch vai lançar a plataforma de comércio online da Harrods

A Farfetch, plataforma líder no comércio online de moda de luxo, vai lançar em 2020 a plataforma global de comércio eletrónico da Harrods, loja britânica de retalho de marcas de luxo.

A Harrods já está no mercado há 185 anos, quando ainda não havia Internet. É uma loja de retalho instalada num grande edifício em Londres, na qual os consumidores podem encontrar de tudo: de sapatos da Gucci ao café da Colômbia e vinho do Porto. Mas, hoje, não é preciso apanhar o avião para ir até à Harrods. A loja tem um site online que vende os produtos para vários países, incluindo Portugal, mas que não chega a toda a gente. Para mudar isso, fez uma parceria com a Farfetch, fundada pelo português José Neves em 2007, que vai ser responsável por criar uma plataforma global de comércio online para a Harrods.

”A nossa experiência em construir plataformas tecnológicas para marcas de luxo significa que a oferta da Harrods online será tão excitante como a experiência na loja física”, revelou João Neves em comunicado.

A Harolds vai desfrutar do serviço Farfetch Black & White, que inclui a gestão de e-commerce, apoio de operações, apoio de logística internacional e apoio técnico, mas permite que as marcas interajam com os consumidores: a marca britânica vai continuar a ser a responsável pelas compras no site, pelo marketing, relações comerciais relações comerciais, estratégia de produto, conteúdo criativo e editorial, e pelos serviços de apoio ao cliente.

Michael Ward, diretor-geral da Harrods revelou que o objetivo desta parceria exclusiva é ”garantir que os clientes da Harrods tenham exatamente o mesmo serviço exemplar, seja online ou na loja física”. E as expectativas da Harrods vão mesmo ao encontro daquilo que a Farfetch Black & White (área de negócio da Farfetch destinada a desenvolver sites para outras empresas) quer oferecer à marca.

Kelly Kowal, responsável por esta área de negócio, garantiu que a Farfetch Black & White vai pôr em prática ”toda a experiência na gestão de questões técnicas e logísticas complexas […] para que os clientes da Harrods possam usufruir da melhor experiência digital de luxo possível”.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler