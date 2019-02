Futebolista Carlos Bossio deixa mensagem no Instagram para a mulher que morreu: “És o meu amor eterno”

O antigo guarda-redes do Benfica Carlos Bossio deixou uma mensagem no Instagram para a mulher, um dia após a sua morte, a 25 de fevereiro de 2019. Ana Débora Lucero Bustamante, de 42 anos, não resistiu a um AVC após o parto da filha, de sete meses, que está ainda hospitalizada.

Na mensagem, o futebolista argentino promete recordar a mulher, “cheia de alegria, loucura, amor e disposta a dar tudo aos outros”, como o seu “amor eterno”. Calos Bossio prometeu ainda cuidar da filha recém-nascida, Isabella Bossio: “Deixaste-me uma prenda linda, que é a Isabella, para a criar como sempre sonhámos. Fica tranquila, pois vou fazê-lo e vou contar-lhe todos os dias como era a sua mãe e tudo aquilo que fazia”.

Carlos Bossio jogou pelo Benfica durante quatro épocas, entre 1999 e 2004, e o clube enviou as suas condolências ao jogador assim que a notícia do falecimento se tornou pública. “Neste momento tão difícil e de dor por que está a passar, fica a mais forte solidariedade e conforto de toda a Família Benfiquista ao nosso antigo guarda-redes”, pode ler-se no website do clube.

Também os argentinos do Club Atlético Lanus, que Carlos Bossio representou entre 2004 e 2009, deixaram uma mensagem pública de apoio ao guarda-redes com quem conquistaram a Primeira Liga Argentina em 2007: “A Chiquito [como era tratado], um dos símbolos do clube Lanús, acompanhamos-te neste momento de dor. As nossas condolências a ele e à sua família”.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ana Débora, esposa de Carlos Gustavo Bossio. A Chiquito, uno de los símbolos del Club Lanús, lo acompañamos en este momento de pesar. Nuestras condolencias a él y su familia. pic.twitter.com/R3os1AiADM — Club Atlético Lanús (@clublanus) February 24, 2019

O clube por quem Carlos Bossio se estreou em 1993, o Belgrano, também enviou as suas condolências “neste momento difícil e doloroso”.

⚫ Desde #Belgrano enviamos nuestras condolencias para Carlos Bossio y su familia, en este difícil y doloroso momento, debido al fallecimiento de su esposa. QEPD. — Belgrano (@Belgrano) February 24, 2019

Na Argentina, Carlos Bossio jogou ainda pelo Club Estudiantes de La Plata, e o Club Atlético Tiro Federal Argentino, clube em que se reformou aos 40 anos. Antes passou pelo México, representando Querétaro Fútbol Club, e jogou por empréstimo no Vitória de Setúbal em 2001. O guarda-redes defendeu a baliza da seleção argentina por 12 vezes, entre 1994 e 1996.

