Governo garante estar a acompanhar seca em Portugal que ainda “não é grave”

O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural defendeu esta terça-feira, no parlamento, que o Governo está a acompanhar com preocupação a situação de seca em Portugal, sublinhando que, atualmente, ainda não é grave.

“Estamos num contexto positivo para a agricultura nacional[…]. Os indicadores são positivos, apesar dos constrangimentos que agora vemos com grande preocupação — o espetro da seca -, que parece perspetivar-se. Estamos a acompanhar a situação com preocupação”, disse Capoulas Santos, durante uma audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Mar.

No entanto, o governante sublinhou que a situação ainda não é grave, estando 60% do território em seca fraca.

O líder do Ministério da Agricultura notou ainda que os níveis de pluviosidade para a época estão abaixo do normal e anunciou que o Governo vai reunir-se, brevemente, com associações de regantes “para fazer um ponto da situação” e ponderar medidas a adotar.

Durante a sua intervenção inicial, Capoulas Santos afirmou ainda que o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020 “continua a melhorar paulatinamente”, com uma taxa de compromisso de 85% e com 52% de execução.

Por sua vez, no que se refere ao Programa Nacional de Regadios, estão aprovados e em execução 225 projetos, dos quais 139 de regadios tradicionais, 26 de segurança de barragens, sete de novos regadios e os restantes relacionados com modernização de regadios já existentes.

