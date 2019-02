Jude Law vai casar-se com a psicóloga com quem encontrou “o amor e a paz”

Aos 46 anos, Jude Law estará uma vez mais de casamento marcado, escreve o tabloide britânico The Sun. O ator terá pedido a psicóloga Phillipa Coan, de 32 anos, em casamento. Os dois namoram há cerca de quatro anos.

A cerimónia, ao que tudo indica, acontecerá em maio num castelo francês, sendo que o padrinho de casamento será o filho mais velho do artista — Rafferty, de 22 anos. Entre os convidados estão nomes da indústria, tais como Jonny Lee Miller, Sean Pertwee e Ewan McGregor.

Jude Law, que ficou conhecido pelas suas performances em “O Talentoso Mr. Ripley” e “Alfie e as mulheres”, tem cinco filhos de três mulheres diferentes. Apesar da vida amorosa “colorida”, tal como escreve o The Sun, o ator já antes falou publicamente da relação com a psicóloga à revista Modern Living: “Ela é minha e de mais ninguém. Estou muito, muito feliz. E a nossa relação é uma coisa privada. Penso que, em parte, é por isso que funciona tão bem.”

Sobre a agora noiva, o ator também já disse que foi com ela que encontrou “o amor e a paz”, duas coisas que ainda não tinha alcançado.

Apesar das várias relações, a que Jude Law protagonizou com Sienna Miller é a mais conhecida. Ao anúncio de noivado seguiu-se um pedido de desculpas público por parte de Law, que admitiu ter tido um caso com a ama das crianças, Daisy Wright, então de 26 anos. “Quero apenas dizer que estou profundamente envergonhado e chateado por ter magoado a Sienna e as pessoas que nos são mais próximas”, disse Law num comunicado enviado à British Press Assocation.

“Quero pedir desculpa publicamente à Sienna e às respetivas famílias pela dor que causei. Não há defesa para as minhas acusações, as quais lamento sinceramente.” O casal que se separou em 2006 tentou ainda dar uma segunda oportunidade à relação, mas acabaria por cortar definitivamente os laços em 2011.

