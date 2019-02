MWC dia 2. Trump pode pedir o 6G, mas esta feira quer mostrar que o 5G é o futuro

“Quero a tecnologia do 5G e até o do 6G o mais rapidamente possível nos EUA. É muito mais poderosa, rápida e inteligente do que a que temos atualmente.” As palavras são de Donald Trump, escritas no Twitter a 21 de Fevereiro, numa altura em que a China é líder nas inovações de rede e os Estados Unidos se distanciam. Problema? A tecnologia para o 6G nem sequer existe. Quanto ao 5G? Existe, sim, e é sobre ela que estão viradas todas as atenções das marcas e utilizadores em Barcelona, no segundo dia da maior feira de smartphones e tecnologia móvel do mundo, o Mobile World Congress.

I want 5G, and even 6G, technology in the United States as soon as possible. It is far more powerful, faster, and smarter than the current standard. American companies must step up their efforts, or get left behind. There is no reason that we should be lagging behind on……… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 21, 2019

O MWC começou esta segunda-feira e desde domingo que o Observador está em Barcelona para acompanhar todas as novidades. Esta terça-feira, o foco está no futuro das infraestruturas de rede que vão permitir fazer cirurgias à distância com braços robôs, por exemplo.

Há mais de 100 mil participantes e duas mil empresas espalhados pelo Fira, o centro de congressos de Barcelona. Algumas das principais marcas tecnológicas, como a Microsoft, a Huawei, a Xiaomi, a LG ou a Nokia já apresentaram novos óculos de realidade aumentada, smartphones que se dobram e telemóveis com cinco lentes fotográficas traseiras (que já experimentámos).

A cortiça portuguesa da Iki Mobile continua no MWC

À semelhança da edição de 2018, a portuguesa Iki Mobile, fundada por Tito Cardoso, presidente executivo da empresa, está nesta feira com os seus smartphones cobertos a cortiça. Nesta edição está a mostrar os modelos BlessPlus, Bless, GO e BlessClassic. Entre as novidades, está a maior memória interna dos dispositivos Bless Plus e uma caixa feita inteiramente em cortiça para vender os telemóveis que pode ser reutilizada. Segundo a empresa, fica mais barata, quando comprada em grandes volumes, do que caixas em cartão.

Bruno Cardoso, irmão de Tito Cardoso e um responsável de qualidade na Iki Modelo, afirmou ao Observador que a aposta na cortiça continua a ser a imagem de marca da empresa. “Queremos dar mais ao cliente”, disse em relação a esta nova caixa que apresentam no MWC.

Até o Facebook tem redes 5G

O Facebook também aproveitou o MWC para anunciar apostas no 5G ao lançar esta nova tecnologia de rede em Alameda, na Califórnia. A operadora americana Common Networks, em parceria com o Facebook, está a utilizar a tecnologia da empresa fundada por Mark Zuckerberg para a infraestrutura da rede que permite aceder à Internet a ultra velocidade. O objetivo é que os habitantes deste local utilizem esta rede sem fios em vez da rede tradicional já implementada por ser mais rápida.

Esta parceria foi apresentada no MWC, em Barcelona, como revelou ao pormenor o CNET. Além disso, a rede social anunciou também uma parceria com a operadora espanhola Telefónica expandir o acesso à internet na américa latina. Segundo Dan Rabinovitsj, vice presidente de conectividade no Facebook, esta parceria vai permitir reduzir a “divisão digital” e vai oferecer “conectividade eficiente e de alta-qualidade a zonas rurais”. O programa chama-se Todos Peru.

