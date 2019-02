Família real. O novo assessor do Palácio de Kensington já trabalhou para o Brexit

O novo assessor de comunicação dos príncipes William e Harry trabalhou durante dois anos no Departamento para a Saída da União Europeia, responsável por coordenar os assuntos relacionados com o Brexit. Christian Jones almoçou com Meghan Markle, a duquesa de Sussex, na sexta-feira e tornou-se secretário adjunto dos duques de Sussex (Harry e Meghan Markle) e dos duques de Cambridge (William e Kate Middleton), descobriu a E! News.

De acordo com o Daily Mail, as novas funções de Christian Jones passam por coordenar todas comunicações entre os dois casais reais britânicos e a imprensa e aconselhar os duques e duquesas nas comunicações públicas. Esta não é, no entanto, a primeira vez que Christian Jones trabalha com a família real britânica: no passado, ainda antes de trabalhar no Departamento, o assessor já tinha sido chefe do gabinete de comunicação do “Chanceler de Sua Majestade”, um oficial do governo do Reino Unido e chefe do Tesouro.

Esse foi o primeiro trabalho de Christian Jones depois do mestrado em Economia que tirou na Universidade de Cardiff. A seguir tornou-se redator dos discursos de David Davis, político do Partido Conservador britânico e antigo Secretário de Estado para a Saída da União Europeia entre 2016 e 2018. Depois, foi promovido para o gabinete de imprensa desse mesmo Departamento. Foi aí que ganhou a experiência de que precisa agora para trabalhar diretamente com os membros da família real britânica.

Meghan Markle e Christian Jones encontraram-se para um almoço de negócios no restaurante italiano Chucs em Notting Hill. A duquesa de Sussex vestiu umas calças de ganga H&M da coleção Pré-Mamã, um casaco militar, óculos de sol Victoria Beckham, uns sapatos de salto alto nudes de Stuart Weitzman e uma mala Mulberry.

