George Pell foi suspenso e não pode contactar com crianças, confirma o Papa Francisco

O Papa Francisco confirmou esta terça-feira que o cardeal australiano George Pell, antigo número 3 da hierarquia da Igreja Católica que foi considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual de dois menores, está “proibido de exercer publicamente o ministério sacerdotal e, regra geral, de estar em contacto, de qualquer maneira, com menores”.

Através de um comunicado de imprensa lido esta manhã pelo porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti, a Santa Sé lembrou que esta medida já tinha sido aplicada a George Pell pelo bispo australiano do local onde o cardeal reside em junho de 2017, altura em que Pell pediu ao Papa Francisco uma licença das suas funções como prefeito da Secretaria para a Economia do Vaticano, para se poder ir defender em tribunal na Austrália. Agora, a medida foi confirmada pelo Papa Francisco.

O Vaticano diz ainda que a notícia de que Pell foi considerado culpado dos abusos — decisão que foi tomada em dezembro, mas que só foi oficialmente conhecida esta segunda-feira após terminar um embargo sobre as notícias relativas ao caso — é “dolorosa” e “chocou muitíssimas pessoas, não só na Austrália”. “Como já afirmado noutras ocasiões, reiteramos o máximo respeito pelas autoridades judiciais australianas”, afirmou o porta-voz da Santa Sé.

O Papa Francisco vai esperar até ao final do processo para se pronunciar publicamente. O cardeal australiano decidiu recorrer da decisão e o Vaticano lembrou que Pell “reiterou a sua inocência e tem o direito a se defender até ao último grau”. “À espera do julgamento definitivo, unimo-nos aos bispos australianos na oração por todas as vítimas, reiterando nosso compromisso a fazer todo o possível a fim de que a Igreja seja uma casa segura para todos, especialmente para as crianças e os mais vulneráveis”, afirmou.

