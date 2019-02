Ténis. Gastão Elias na terceira ronda do challenger de Yokohama

O tenista português Gastão Elias apurou-se esta terça-feira para a terceira ronda do challenger de Yokohama, no Japão, ao vencer o brasileiro Guilherme Clezar, num dia em que Gonçalo Oliveira foi eliminado.

Depois de perder por 6-0 no primeiro set, Elias, 297.º do ranking ATP, deu a volta ao encontro frente a Clezar, 237.º, ao triunfar nos dois parciais seguintes, por 6-2 e 7-6 (7-4), festejando a qualificação em duas horas e três minutos. Na terceira ronda, Elias vai defrontar o australiano Andrew Harris, 329.º do mundo.

Gonçalo Oliveira, 288.º da hierarquia mundial, perdeu com o russo Ivan Gakhov, 385.º, por 6-3 e 7-6 (7-5), em uma hora e 39 minutos.

