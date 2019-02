Baterias revolucionárias da Tesla em tribunal

Nos veículos eléctricos e face à simplicidade dos motores animados por electricidade, são as baterias que determinam tudo o que implica dinamismo, da potência máxima permitida (um excesso pode resultar em aquecimento e deterioração do acumulador) à autonomia, passando pelo tempo de recarga e, claro está, pela estabilidade das células, o que se pode traduzir pelo número de ciclos de carga/descarga, ou seja, pelo tempo de vida das baterias, que continuam a ser a “peça” mais dispendiosa num carro eléctrico.

Nos automóveis eléctricos, nem sempre é possível encaixar as baterias de maiores dimensões que gostaríamos para aumentar a autonomia, tanto mais que, quanto maiores, mais caras são. Daí que os fabricantes persigam os packs de baterias formados por células que ofereçam a maior densidade energética, ou seja, energia (Watt-hora, Wh) por kg. E na indústria, todos aceitam que são as baterias que a Tesla fabrica em parceria com a Panasonic que oferecem a maior densidade energética e o menor custo por kWh, dois trunfos que conferem grande vantagem ao fabricante americano, o que seria de esperar uma vez que se decida em exclusivo a este tema desde a fundação da marca, ou seja, mais de uma dezena de anos antes de todos os concorrentes.

O que aconteceu?

Depois de negociações que decorreram entre 12 de Dezembro de 2018 e 3 de Fevereiro de 2019, a Tesla adquiriu a totalidade das acções da Maxwell Technologies, pagando 4,75 dólares por título, num total de 218 milhões de dólares, quando as acções da empresa não ultrapassavam 2,35$ em Dezembro, o que colocava o valor da empresa nos 140 milhões de dólares. As negociações foram extensas, minuciosas e aprovadas pelo conselho de administração, bem como pelos dois escritórios de advogados em representação de ambas as empresas, tendo sido anunciada a compra a 4 de Fevereiro, paga em acções da Tesla aos accionistas da Maxwell.

Tudo estava a correr bem quando alguns accionistas da Maxwell avançaram para o tribunal, contestando a venda e tentando bloqueá-la, acusando a administração de ter vendido abaixo do preço. Isto não é uma novidade, pois são normais as acções colectivas de accionistas que se sentem prejudicados, mas daí a conseguirem provar malícia ou má gestão da administração empresa ondem têm interesses vão, tradicionalmente, um grande passo.

O tribunal irá analisar a queixa, com os especialistas a preverem uma resposta negativa mas, de uma forma ou outra, suspende para já o negócio e atrasa – por uma questão de semanas, pois a justiça americana é bem mais célere do que a nossa – o controlo que a Tesla pretendia sobre a Maxwell.

O que faz a Maxwell? O que são supercondensadores?

A Maxwell foi criada em 1965, em São Diego, na Califórnia, como fornecedor do Governo americano. A sua especialidade são a que chamam “ultracapacitors”, ou ultracapacitadores, apesar do termo em português mais correcto ser ultracondensadores. Condensadores é algo que existe desde 1746 e que faz parte das nossas vidas, dos rádios aos automóveis, especialmente aqueles com distribuidor e platinados. Até há pouco tempo, os condensadores eram electrolíticos, ou seja, funcionavam como uma bateria, com uma solução iónica a servir de meio para que os iões se desloquem entre uma placa e outra, ou seja, entre o ânodo e o cátodo.

Com a evolução de condensadores para supercondensadores, estes deixaram de ser electrolíticos, com os electrões a movimentarem-se agora entre as placas, sendo estas sólidas, e o movimento de iões gerado através de um campo eléctrico. Os ultracondensadores, o último grito desta tecnologia, elevam ainda mais a fasquia, recorrendo a grafeno para armazenar energia, propondo uma densidade energética mais próxima das baterias de iões de lítio, continuando contudo a exibir as mesmas vantagens dos supercondensadores convencionais, que passa por uma elevadíssima densidade de potência, capacidade de carga instantânea e um número de ciclos quase infinito. É esta a especialidade da Maxwell e é por isso mesmo que a Tesla necessita da sua tecnologia.

Para que quer a Tesla a Maxwell?

O que a Tesla deseja, como qualquer fabricante de baterias ou de veículos eléctricos – e a marca americana desenvolve actividades nos dois campos – é encontrar baterias que sejam mais baratas, capazes de carregar mais depressa, sem se deteriorarem com as cargas rápidas, sendo simultaneamente mais pequenas e leves. E, já agora, que suportem um número indeterminado de ciclos carga/ descarga, pois ninguém quer lidar com o problema da reciclagem das baterias.

Como Musk não partilha os seus segredos, surgem várias teorias para explicar o desejo da Tesla em adquirir a Maxwell, passando ambas pela produção de baterias revolucionárias. Na solução mais simples, os ultracondensadores serviriam para juntar às baterias de iões de lítio convencionais, uns quantos por módulo de células, facilitando o trabalho dos acumuladores. Sempre que o condutor acelera a fundo, a energia é fornecida pelos ultracondensadores, poupando a bateria ao esforço da descarga rápida, que lhe limita o tempo de vida útil. Simultaneamente aumentava a autonomia, uma vez que as acelerações mais violentas absorvem demasiada energia.

O que acontece é que poucos acreditam que seja apenas este o interesse de Musk na Maxwell. Tudo indica que as baterias que a Tesla tem debaixo de olho são substancialmente mais complexas e eficientes, necessitando da tecnologia da Maxwell, não especificamente pelos ultracondensadores, mas pelos eléctrodos sólidos que eles possuem e que a empresa tem patenteados. Com estes cátodos e ânodos sólidos, a Tesla estaria em condições de avançar mais rapidamente para as baterias sólidas – que também podem ser apelidadas de uma nova geração de ultracondensadores – o que a deixaria de novo com larga vantagem sobre a concorrência.

Qual o interesse de Elon Musk nos condensadores?

Em abono da verdade, Musk tem uma paixão secreta por ultracondensadores há muito, tanto mais que foi este o tema de um dos seus trabalhos de investigação na universidade de Stanford, nos anos 90 (como pode ver abaixo, numa entrevista em 2011 à Khan Academy). A Maxwell anunciou recentemente que os seus novos eléctrodos sólidos já conseguem garantir densidades energéticas de 300 Wh/kg e que facilmente poderão atingir 500 Wh/kg, uma evolução brutal face às melhores baterias da Tesla, as 2170 montadas no Model 3, que se ficam pelos 246 Wh/kg, ainda assim o melhor valor do mercado.

Em termos de densidade energética, isto significa que a Tesla pode dar um salto de quase 10%, que em breve poderia atingir 50%, uma evolução esmagadora face aos adversários. Paralelamente, as baterias fabricadas com as inovações da Maxwell vão garantir segundo especialistas uma redução dos custos que pode atingir facilmente 20%, face aos actuais acumuladores com electrólito líquido, outra vantagem que faz crescer água na boca de qualquer fabricante.

Mas as maiores vantagens das novas baterias sólidas (ou ultracondensadores de última geração) são a sua capacidade de aceitar carga a potência muito superior e sem se degradar por aquecimento, o que permitirá reduzir o tempo de recarga a poucos minutos, sensivelmente o mesmo que tarda a atestar de gasolina, para depois suportarem um número de ciclos facilmente 100 vezes superior. E como as actuais baterias são garantidas por 8 anos, em média, é fácil fazer as contas e sobretudo afastar a ameaça da reciclagem, uma vez que depois de servir o tempo de vida útil de um veículo, a bateria ainda poderia estar 70 ou 80 anos a servir de bateria estacionária, numa Power Wall lá em casa ou no escritório.

Este processo é um grave revés para a Tesla?

Depende da decisão do juiz. Todos os fabricantes andam em cima de todas as empresas do sector das baterias, especialmente das startups, tradicionalmente mais criativas, em busca de soluções que possam usar para incrementar a qualidade dos seus produtos. A Tesla confessou-o por diversas vezes e, parece, que encontrou a solução na Maxwell (para cúmulo são vizinhos na Califórnia), para revolucionar as suas baterias.

Este tipo de acções colectivas movidas pelos accionistas visam elevar o encaixe por acção. Se a Tesla necessitar mesmo da tecnologia Maxwell e achar que corre o risco de ter uma decisão desfavorável, então veremos nos próximos dias um aumento dos 4,75$ propostos. Caso contrário, é uma questão de semanas até surgir o veredicto.

