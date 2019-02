Cardeal George Pell afastado de vez da Secretaria para a Economia do Vaticano

O cardeal australiano George Pell, que foi acusado de abuso sexual de menores, foi afastado permanentemente do cargo de Prefeito da Secretaria da Economia do Vaticano. A decisão foi anunciada esta terça-feira à noite pelo porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti, no Twitter:”Posso confirmar que o cardeal George Pell não é mais o Ministro para a Economia do Vaticano”.

I can confirm that Cardinal George Pell is no longer the Prefect of the Secretariat for the Economy — Alessandro Gisotti (@AGisotti) February 26, 2019

O cargo de tesoureiro é a terceira posição mais poderosa do Vaticano. George Pell foi escolhido pelo Papa Francisco para gerir as finanças do Vaticano em 2014 e era um dos seus conselheiros mais próximos.

Em junho de 2017, o cardeal australiano foi formalmente acusado pelas autoridades australianas por ter cometido crimes sexuais. Esta segunda-feira, Pell foi considerado culpado de cinco crimes de abuso sexual de dois menores, cometidos há mais de 20 anos na Catedral de São Patrício, em Melbourne.

