Colisão seguida de atropelamento provoca um morto na A2

Uma colisão entre uma viatura ligeira e uma pesada seguida de atropelamento provocou esta terça-feira a morte de um homem na autoestrada 2, na zona de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, informou a Proteção Civil e a GNR.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta para o acidente chegou às 20h08, e o acidente ocorreu ao quilómetro 81,6, sentido sul-norte, na zona de Vale dos Reis, Alcácer do Sal.

Ao local acorreram meios dos bombeiros de Alcácer do Sal e de Palmela, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, GNR e a empresa concessionária da autoestrada.

Fonte da GNR explicou à Lusa que se tratou de uma colisão entre uma viatura ligeira e um camião, tendo o condutor do veículo ligeiro sido depois atropelado, ao sair do carro, por outro veículo. De acordo com a GNR, a vítima mortal tem 79 anos.

