Decathlon retira hijab desportivo das suas lojas por causa de pressões e apelos ao boicote

A marca de desporto francesa Decathlon cancelou o plano de pôr à venda nas suas lojas em França um hijab desportivo, depois de vários políticos (incluindo um do partido do Presidente francês, Emmanuel Macron) terem apelado a um boicote.

Em sua defesa, a marca já vende em Marrocos este pano leve de usar na cabeça — que cobre o cabelo, mas não a cara — daí não ser totalmente estranho colocar o artigo à venda nas lojas gaulesas. Contudo, segundo o The Guardian, uma tempestade nas redes sociais e uma série de apelos ao boicote protagonizados por vários políticos acabaram por fazer a companhia recuar na sua vontade.

Agnès Buzyn, a ministra da Saúde de Emmanuel Macron, assumiu uma posição em relação ao sucedido: “É uma visão da mulher que eu não partilho. Preferia que uma marca francesa não promovesse o hijab.”

Le sport émancipe. Il ne soumet pas. Mon choix de femme et de citoyenne sera de ne plus faire confiance à une marque qui rompt avec nos valeurs. Ceux qui tolèrent les femmes dans l'espace public uniquement quand elles se cachent ne sont pas des amoureux de la liberté. #Decathlon

Aurore Bergé, partidária do centrista La République En Marche (o partido de Macron), tweetou a sua opinião sobre a polémica, afirmando que ia boicotar a marca e acusando-a de não respeitar os valores franceses. Ela disse: “A minha escolha enquanto mulher e cidadã é de não confiar mais numa marca que desrespeita os nossos valores.”

A Decathlon, por sua vez, defendeu o seu produto afirmando que recebeu maus de 5oo chamadas e e-mails sobre o tema na passada terça-feira, tendo muitos desses contactos sido ameaças e insultos.

Esta polémica tornou-se no mais recente escândalo ligado à indumentária da mulher muçulmana em França. Em 2010, o governo de direita de Nicolas Sarkozy baniu peças de vestuário que tapassem totalmente os rostos das mulheres em França, sendo por isso acusado por grupos de direitos humanos de estigmatizar as mulheres muçulmanas.

Raparigas de escola estão proibidas desde 2004 de usar véus na escola e trabalhadores do sector público também foram impedidos de usar qualquer símbolo ou sinal exterior que remeta a qualquer tipo de crença religiosa. Têm de ser sempre vistos como neutros.

Notre service client a reçu plus de 500 appels et mails depuis ce matin. Nos équipes dans nos magasins ont été insultées et menacées, parfois physiquement.

Pour vous donner une idée, voici le type de messages qu’on reçoit : pic.twitter.com/4ZjkRlgm2U

— Decathlon (@Decathlon) February 26, 2019