Desemprego sobe no Brasil e atinge 12,7 milhões de pessoas

A taxa de desemprego atingiu os 12% no Brasil no último trimestre finalizado em janeiro, totalizando 12,7 milhões de desempregados no país, anunciou esta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A percentagem de desemprego no Brasil registada entre novembro de 2018 e janeiro deste ano equivale a um aumento de 318 mil pessoas nesta condição, números superiores àqueles alcançados no mesmo período de 2017 e 2018.

No ano passado houve estabilidade na população ocupada e na desempregada, enquanto que neste ano cresceu o número de desempregados”, afirmou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, citado na página na internet daquele instituto.

O número de trabalhadores por conta própria cresceu 1,2% em comparação com o trimestre anterior, o que significa um aumento de 291 mil pessoas.

Já o rendimento médio no Brasil chegou aos 2.270 reais (cerca de 535 euros), representando um crescimento de 1,4% face ao último trimestre e mantendo-se estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

