Dos 12 seguranças de Kim à dupla reserva num hotel por engano. O primeiro dia da cimeira entre o líder norte-coreano e Donald Trump

Chegaram ao Vietname com dez horas de diferença e em meios de transporte diferentes. Kim Jong-un foi o primeiro. Vestido com um fato maoista, o líder da Coreia do Norte optou por viajar de comboio, à semelhança do seu pai, por questões de segurança e foi recebido com passadeira vermelha na estação de comboios de Dong Dang, na fronteira entre a China e o Vietname, por vários quadros de Hanói, tropas em uniformes brancos e vários populares. A meio da viagem, fez várias paragens para esticar as pernas e fumar um cigarro acompanhado da sua irmã e, eventualmente, recebeu a notícia de que as autoridades holandesas apreenderam 90 mil garrafas de Vodka que suspeitam ter como destino a Coreia do Norte. Kim entrou, de seguida, numa limusine blindada que o levou até à capital vietnamita, onde a partir desta quarta-feira se realiza a cimeira de dois dias com os Estados Unidos, considerada decisiva para a paz na Ásia.

Donald Trump, por sua vez, chegou de avião por volta das 21h locais (14h em Lisboa), depois de uma viagem de quase um dia com duas paragens para reabastecimento. Vestido com um fato escuro e gravata azul, também o Presidente norte-americano foi recebido com pompa e circunstância na pista por vários oficiais do governo vietnamita e Daniel Kritenbrink, o embaixador dos Estados Unidos no país, além de duas colunas de militares com uniformes brancos.

Os dois líderes vão-se encontrar às 18h30 locais (10h30 em Portugal) para um jantar privado, onde vão abordar as sanções económicas e o programa de desmantelamento do programa nuclear da Coreia do Norte, mas ao longo do dia têm uma agenda distinta, numa visita que vai decorrer sempre sob fortes medidas de segurança.

Apesar de a agenda de Kim Jong-un não ter sido divulgada, o líder norte-coreano visitou a embaixada vietnamita poucas horas depois de chegar ao país. Segundo o Times of India, a viagem do líder norte-coreano ao Vietname acaba por ter um significado mais forte do que apenas uma cimeira com Donald Trump, tendo em conta que o Vietname e a Coreia do Norte têm uma relação de amizade há vários anos que incluiu a cooperação na Guerra do Vietname, bem como a complexidade das relações com a China.

Já Donald Trump foi recebido no palácio presidencial pelo secretário-geral do Partido Comunista Nguyen Phu Trong, naquele que foi o seu primeiro compromisso oficial da visita a Hanói. O Presidente norte-americano tinha também na agenda um almoço com os líderes do Vietname, incluindo o primeiro-ministro Nguyen Xuan Phuc.

Quem são os 12 homens que perseguem a limusine de Kim Jong-un?

A visita do líder norte-coreano ao Vietname deverá durar até este sábado e vai decorrer sempre sob fortes medidas de segurança. Prova disso foi o encerramento das estações de comboio onde o líder norte-coreano passou e o corte da estrada que percorreu desde a fronteira até à capital vietnamita. Mas há uma imagem que volta a não passar despercebida neste primeiro dia de visita. Sempre que a limusine de Kim Jong-un está em andamento, 12 seguranças de fato preto espalham-se à volta da viatura e seguem-na durante todo o caminho. A tática dos seguranças foi a mesma utilizadas no encontro em Singapura com Trump: 5-5-2.

Kim Jong Un's jogging bodyguards are back for summit in Vietnam https://t.co/AuX8vqHvDm pic.twitter.com/Ie8QQnT5lD — TIME (@TIME) February 26, 2019

De acordo com a BBC, estes seguranças são selecionados criteriosamente a partir do recrutamento para o Exército Popular da Coreia (KPA, na sigla em inglês). Nos requisitos de entrada estão a altura — que deve ser a mesma que a do líder –, a ausência de qualquer deficiência visual, uma boa pontaria e prática de artes marciais. De seguida, o passado e antecedentes de cada guarda-costas é analisado e, depois de aceites, estes seguranças são submetidos a um programa intensivo de treino semelhante ao das Forças de Operações Especiais do KPA, com treino no uso de armas de fogo, técnicas de evasão e várias artes marciais.

O facto de estes 12 seguranças fazerem um perímetro ao redor da viatura serve para que tenham uma visão de 360 graus das pessoas que estão próximas do local onde a limusine está a passar.

O hotel que fez uma dupla reserva sem saber

Ainda antes do início da cimeira, um episódio caricato começou já a marcar a visita dos dois líderes ao Vietname: tanto a sede da imprensa norte-americana como o governo da Coreia do Norte reservaram o mesmo hotel para ficarem hospedados, uma estratégia que seria difícil de concretizar, tendo em conta que Kim Jong- un é bastante fechado para a imprensa e os seus seguranças controlam todas as fotografias que são tiradas ao líder norte-coreano.

Segundo noticia o The Guardian, foi depois de uma breve discussão entre as autoridades norte-coreanas e vietnamitas no Hotel Melia, em Hanoi, que ficou decidida a “expulsão” dos jornalistas norte-americanos, depois de vários dias em que a equipa da Casa Branca esteve a montar todo o equipamento para a cimeira.

A equipa de Donald Trump, no entanto, não passou por qualquer situação mais constrangedora e está hospedada no J.W. Marriott, onde vai ficar durante dois dias.

