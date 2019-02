Editora Quetzal lança nova coleção de literatura de viagens

Na próxima semana, a editora Quetzal vai lançar uma nova coleção dedicada à literatura de viagens. Intitulada “Terra Incógnita”, “mais do que livros de viagens, com um formato especial”, esta vai reunir “títulos e autores que desprezam a ideia de turismo e fazem da viagem um modo de conhecimento”. Os primeiros dois livros vão chegar às livrarias no dia 8 de março.

“O relato de viagens é, provavelmente, o género literário mais comum desde o princípio dos tempos. Hoje, quando o mundo é um gigantesco ecrã onde tudo está já conhecido, a única coisa que nos resta é o espírito da viagem. Se já não vamos à procura do exótico e do belo, nem do irrepetível, esses livros transmitem uma sabedoria que nos devolve a ilusão e a alegria da viagem”, referiu a Queztal num comunicado, enviado esta quarta-feira.

Os dois livros que marcarão o arranque desta nova coleção serão Breviário Mediterrânico, de Predrag Matvejevitch, um dos mais eminentes ensaístas eslavos, e O Grande Bazar Ferroviário, do escritor norte-americano Paul Theroux.

O primeiro foi traduzido por Pedro Tamen e conta com uma introdução de Claudio Magris e um posfácio de Robert Bréchon. Obra difícil de definir, pode ser, segundo a editora, “um diário de bordo, um livro de aforismos ou de orações, um atlas, um romance ilustrado do século xx, um tratado poético-filosófico, um livro de História Antiga”. O Grande Bazar Ferroviário relatava a viagem que Paul Theroux fez de comboio entre a Europa e a Ásia. “Repleta de evocativos nomes de comboios lendários, descreve lugares, culturas e paisagens que atravessou e as pessoas fascinantes que conheceu e que o acompanharam ao longo de milhares de quilómetros”, resumiu a editora.

A Queztal anunciou também neste mês o lançamento de uma nova gramática de latim, a primeira editada em Portugal desde 1974. Concebida pelo classicista, tradutor e vencedor do Prémio Pessoa, Frederico Lourenço, a Nova Gramática do Latim vai chegar às livrarias depois dos títulos inaugurais de “Terra Incógnita”, no dia 15 de março.

