“Ele é um racista, um burlão, um aldrabão”, diz ex-advogado de Trump sobre o Presidente dos EUA

Michael Cohen, o antigo advogado e negociante do Presidente Donald Trump, ira alegadamente fornecer documentos ao comité especial de investigação (“House Oversight Committee”) da Câmara dos Representantes, esta quarta-feira, que supostamente irão provar que Trump cometeu atos “ilícitos”. A notícia foi dada pelo site norte-americano Politico que teve acesso ao testemunho escrito que o próprio Cohen irá apresentar (nada impede que possa ser alterado, até lá) aos seus inquiridores. Uma espécie de guião daquilo que irá revelar.

Os documentos incluem um dos onze cheques que Trump supostamente redigiu, depois de já ter conquistado o lugar principal da Casa Branca, para ressarcir Cohen do dinheiro que este terá avançado para silenciar a atriz pornográfica Stormy Daniels, que alegadamente teve um caso com o atual presidente dos EUA. Cohen afirma que o dinheiro em questão veio da conta pessoal de Trump e que tem cópias dos documentos que comprovam a transferência no valor de 130 mil dólares que foi feita para Daniels — cujo nome real é Stephanie Clifford — tendo como objetivo garantir o seu silêncio àcerca do alegado caso que terá decorrido em 2016.

No seu muito aguardado testemunho, Cohen (que declarou-se culpado de vários crimes, entre os quais mentir ao Congresso e violar leis de financiamento de campanhas políticas, por exemplo) irá, ao que tudo indica, expressar arrependimento em relação a tudo aquilo que fez enquanto empregado de Donald Trump, revelando também ao comité que já não está interessado em proteger o presidente, que mais que uma vez afirmou nada saber sobre os pagamentos.

“Tenho vergonha de ter escolhido fazer parte deste encobrimento das atividades ilícitas do Sr. Trump, em vez de dar prioridade àquilo que a minha consciência me dizia”, dirá Cohen. “Tenho vergonha porque eu sei o que o Sr. Trump é: Ele é um racista, um burlão, um aldrabão”, acrescentou ainda.

Cohen irá dizer que Trump liderou “um esquema criminoso para violar as leis do financiamento de campanhas eleitorais”, referindo-se ao dinheiro destinado a pagar a Daniels. Ele dirá também que nunca pediu um perdão presidencial e nunca aceitaria um.

O testemunho desta quarta já está a ser criticado pelos apoiantes de Trump, que afirmam que só será feito agora para divergir atenções daquilo que o presidente dos EUA está a tentar conquistar no Vietnam, junto de Kim Jong Un, o líder norte-coreano. Espera-se que os Republicanos que fazem parte do painel inquiridor pressionem Cohen com as suas mentiras passadas, tentado descredibilizá-lo e pintá-lo como uma testemunha difícil de confiar.

No mesmo documento vê-se que Michael Cohen irá revelar que Trump sabia que o seu companheiro de longa data, Roger Stone, “estava a falar com Julian Assange sobre a revelação de e-mails dos democratas através da WikiLeaks”.

Em particular, Cohen deverá falar de uma conversa por telefone em Julho de 2016 entre Trump (que na altura já era candidato presidencial) e Stone. De acordo com ex-advogado do presidente, “o Sr. Stone disse ao Sr. Trump que tinha acabado de falar com Julian Assange e que ele disse a Stone que, dentro de uns dias, iria haver uma enorme divulgação de e-mails que iriam danificar a campanha de Hillary Clinton.” Segundo as declarações de Michael Cohen, Trump terá respondido: “Isso seria ótimo.” Contudo, o advogado não consegue ter provas de que ter provas de que o atual presidente ou alguém da sua campanha terá trabalhado em conluio com os russos para fazer com que o resultado das eleições pendesse a seu favor.

Apesar disso, Cohen recordará um episódio decorrido no início de junho em que ele esteva numa reunião com Trump no seu escritório quando Donald Trump Jr. “entrou na sala e foi para trás da secretária do seu pai”, algo descrito como “pouco usual”.

“Lembro-me que o Don Jr. inclinou-se na direção do pai e, falando numa voz baixa mas suficientemente alta para eu ouvir, disse: “‘A reunião está pronta.’ Lembro-me de Trump responder: ‘Ok, boa… vai me avisando.'” De recordar que o presidente já negou várias vezes ter conhecimento da reunião que já foi escrutinada tanto pelo Congresso como pelo próprio Robert Mueller.

Cohen ira também falar por ter sido coagido por Trump que, supostamente, terá obrigado-o a mentir perante o Congresso sobre os negócios em Moscovo da Trump Organization. Apesar de confirmar que nunca lhe disseram “diretamente para mentir”, Trump olhava-o nos olhos e dizia-lhe que não havia negócios na Rússia, “indo logo a seguir mentir ao povo norte-americano dizendo-lhe a mesma coisa. Ao seu jeito, estava a dizer-me para mentir.”

Cohen irá ainda explicar que Trump lhe perguntava frequentemente “como é que estão a correr as coisas na Rússia?” — uma referência ao projeto de construção de uma Trump Tower em Moscovo –, “umas seis vezes” entre janeiro e junho de 2016. Diz que os advogados de Trump “reveram e editaram” a sua falsa declaração ao congresso sobre o timing do negócio de Moscovo.

“Trump sabia e dirigia as negociações da Trump Tower em Moscovo durante a campanha eleitoral e mentiu sobre isso”, dirá Cohen. “Ele mentiu sobre isso porque nunca esperou ganhar as eleições. Também mentiu porque tinha centenas de milhões de dólares investidos nesse projeto.”

Michael Cohen, que irá servir uma pena de três anos de prisão que começa no próximo dia 6 de maio, relembra ainda alguns dos alegados comentários que Trump terá dito em privado sobre os Afro-Americanos e isso fá-lo chamar-lhe de racista. “Uma vez estávamos de carro a passar por um bairro problemático de Chicago e ele comentou que só os negros conseguiriam viver assim”, revelou. “Também me disse que os negros nunca votariam nele porque eram demasiado estúpidos.”

Finalmente, o ex-advogado afirma que consegue revelar “cópias de cartas que o próprio escreveu a mando de Trump onde escolas e universidades eram ameaçadas para não divulgarem as notas que ele tinha tido nos testes SAT [espécie de exames finais].”

Sarah Sanders, a responsável de imprensa da Casa Branca, afirmou na passada terça-feira que não deviam confiar em Cohen, um homem que já tinha assumido ter mentido perante o Congresso. Adicionou ainda, num comunicado, que “dava vontade de rir” pensar que alguém podia acreditar num “condenado mentiroso como Cohen” e que era “patético” vê-lo com mais uma oportunidade para “espalhar as suas mentiras”.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler