FC Porto vence Benfica na Luz e reforça liderança no Campeonato antes do clássico em Alvalade

Primeiro as competições europeias, depois o Campeonato do Mundo, agora de novo as provas internacionais, do playoff da Liga dos Campeões à fase de grupos da Taça EHF. As paragens no Campeonato e os vários jogos a meio da semana têm tendência para fazer perder um pouco o rasto do que se passa na principal prova do calendário nacional de andebol mas as contas são fáceis de fazer e traduzem uma hegemonia ainda mais vincada dos três “grandes” em relação a Águas Santas, Madeira SAD, Belenenses e ABC comparando com as últimas temporadas: o FC Porto, em 23 jogos, só tinha perdido com o Sporting; o Sporting, em 22 jogos, só tinha perdido (de forma surpreendente) com o Maia ISMAI; o Benfica, em 22 jogos, só tinha perdido com Sporting e FC Porto. Com a fase regular a chegar ao fim, todos se cruzavam agora uns com os outros em pouco mais de dez dias.

No dia 6 de março, o Sporting recebe o FC Porto; no dia 9, o Benfica joga na Luz com os leões. Esta noite, para abrir esta espécie de mini campeonato que tem como principal objetivo ganhar mais uma pequena margem antes da fase final, as águias jogavam em casa com os dragões, depois do triunfo na primeira volta dos portistas por 28-24. “Podemos melhorar em relação a esse jogo no Dragão Caixa, onde cometemos por nossa culpa um suicídio desportivo”, admitiu Carlos Resende, técnico dos encarnados. “Temos de retificar para que não voltem a acontecer os mesmos erros nos últimos 15 minutos”, acrescentou. “Um clássico é sempre um clássico mas estamos numa fase ótima, temos uma excelente equipa e vai ser um bom jogo”, comentou Alfredo Quintana, guarda-redes luso-cubano do FC Porto. E foi muito graças a ele que os dragões voltaram a ganhar (27-25).

O encontro teve domínios divididos, momentos crescentes de um e de outro conjunto, muita emoção (e exclusões) à mistura. O Benfica começou melhor, tendo mesmo a possibilidade de chegar ao 4-1 a abrir que falhou num livre de sete metros, mas o FC Porto foi conseguindo entrar no jogo com a primeira linha de Fábio Magalhães e os ataques rápidos de António Areia, antigo ponta dos encarnados que deu a primeira vantagem aos azuis e brancos aos 12′ (6-7). Pouco depois da metade inicial do primeiro tempo, João Pais igualou a nove mas esse seria um momento de viragem na partida, com os dragões a melhorarem na defesa (contando com o melhor período de Quintana, que parecia insuperável na baliza) e a conseguirem uma vantagem de quatro golos ao intervalo (10-14) que só não foi ainda mais superior devido a algumas falhas ofensivas.

No arranque da segunda parte, nova viragem da partida mas desta feita para o Benfica: os encarnados conseguiram apagar por completo a desvantagem frente a um FC Porto que chegou ao primeiro golo apenas sete minutos depois do recomeço (e de livre de sete metros, transformado por Miguel Alves) e conseguiram mesmo passar para a frente aos 12′, quando Ristovski, macedónio de 36 anos ex-Barcelona que foi outra das grandes figuras do clássico, marcou de baliza a baliza aproveitando as experiências azuis e brancas de ataques com sete unidades (18-17). Magnus Andersson, técnico dos dragões, teve então de parar o encontro.

Apesar de uma ligeira quebra de Alexandre Cavalcanti, até aí a grande figura no ataque das águias, Belone Moreira e Kévynn Nyokas foram conseguindo manter os visitados por cima do jogo mas um período de mais de cinco minutos sem golos permitiu que a maior valia física da defesa e na primeira linha ofensiva dos dragões viesse ao de cima, para nova vantagem de dois golos de avanço no marcador à entrada dos últimos dez minutos da partida. Nos instantes finais, o clássico decidiu-se nos pormenores: a perder por um golo, e na sequência de uma exclusão de Djibril Mbengué, Alexandre Cavalcanti falhou um livre de sete metros; na jogada seguinte, Iturriza marcou na segunda linha quando os dragões estavam no limite do jogo passivo; nos derradeiros segundos, Quintana defendeu outro remate, segurando um triunfo por 27-25 que reforça a liderança do Campeonato a uma semana da deslocação do FC Porto a Alvalade para defrontar o Sporting, no jogo que pode definir a fase regular.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler