Homem de 76 anos morre em acidente com trator agrícola em Baião

Um homem de 76 anos morreu esta quarta-feira no concelho de Baião num acidente com um trator agrícola, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Santa Marinha do Zêzere.

Segundo a corporação, a vítima ficou presa debaixo do trator quando estava a trabalhar na rua das Compras, na freguesia de Gestaçô.

Os bombeiros tiveram de remover o veículo para socorrer o homem, que acabou por morrer no local. A morte do idoso foi confirmada pela equipa médica. As equipas foram chamadas às 16h30.

Os bombeiros de Santa Marinha do Zêzere deslocaram seis carros e 16 homens para o local do acidente. Além da ambulância, também acorreram ao sítio do sinistro militares da GNR e uma equipa de psicólogos para ajudar um filho da vítima que assistiu ao acidente, segundo os bombeiros.

