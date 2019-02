Lisboa lança campanha para boa utilização do espaço público e respeito pela mobilidade

A Câmara Municipal de Lisboa e as forças de segurança lançaram esta quarta-feira uma campanha que pretende sensibilizar os cidadãos para uma boa utilização do espaço público e respeito pelas diferentes formas de mobilidade.

A campanha “Lisboa na Boa” é promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, Carris, pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento (EMEL) e pela PSP, e conta com o apoio da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa explica que a campanha, que irá ter uma duração de três semanas, terminando a 20 de março, assenta a sua mensagem em cinco situações de mau uso do espaço público, que todos os dias comprometem a mobilidade nas cidades.

Estacionamento em segunda fila, estacionamento abusivo em lugares de cargas e descargas ou em lugar de mobilidade reduzida, peões que passeiam nas ciclovias, bicicletas que circulam nos passeios, e os novos fenómenos de mobilidade partilhada, as trotinetes, cuja circulação e estacionamento obedecem às regras dos restantes velocípedes”, aponta a nota da autarquia lisboeta.

A campanha vai ser desenvolvida pela agência TorkeCC e contará com ilustrações do artista Nuno Saraiva, estando disponível em vários meios ‘online’ e ‘offline’.

No âmbito do “Lisboa na Boa” foi criada uma página na internet (www.lisboanaboa.com) com informação e cinco vídeos de animação criados para a campanha e onde será possível, a partir de 8 de março, participar em passatempos e ganhar prémios de mobilidade.

