Paquistão diz que abateu dois aviões da força aérea indiana

Um porta-voz do exército paquistanês afirmou esta quarta-feira que a força aérea do seu país abateu dois aviões de guerra indianos depois de estes terem ultrapassado a fronteira que divide ambas as nações — e que nos últimos tempos voltaram a reaquecer a disputa pela soberania total do território de Caxemira. Segundo o The Washington Post, um piloto indiano terá sido capturado.

O general Asif Ghafoor afirmou que as tropas paquistanesas capturaram esse militar e que as duas aeronaves caíram em sítios distintos — um de cada lado da fronteira. Apesar destes relatos, o porta-voz da força aérea da Índia, Anupam Banerjee, desmente este comunicado alegando que o seu país não tem qualquer conhecimento desse suposto ataque. No entanto, Munir Ahmed Khan, uma alta patente da polícia indiana, contrariou a posição de Banerjee, entretanto confirmada por outro policia contactado pelo Post, S.P. Pani. O agente alega que várias corporações de bombeiros foram vistas na zona onde supostamente caiu um dos aviões (na parte indiana de Caxemira). Testemunhas oculares acrescentam ainda que o exército disparou tiros para o ar de forma a afastar os locais do sítio do incidente.

A Índia já fez saber que não pretende deixar que a tensão entre os dois países continue a aumentar, afirmando estar a “agir com responsabilidade e moderação”. Esta tomada de posição foi assumida pouco depois de as autoridades paquistanesas terem alegado que seis civis foram mortos na região de Caxemira nesta quarta-feira depois de um ataque com morteiros levado a cabo pela Índia.

O suposto ataque que vitimou seis pessoas viu várias casa de civis destruídas e há também relatos de que dezenas de pessoas ficaram feridas. De acordo com Mohammad Altaf, representante da polícia local, houve crianças entre as vítimas e quase todas eram da pequena vila de Kotli, em Caxemira.

Ataques e contra-ataques, ditos e não ditos

A recente tensão que se tem desenvolvido na zona fronteiriça de Caxemira despertou no passado dia 14 de fevereiro depois de um ataque bombista (que foi reivindicado pela organização terrorista Jaish-e-Mohammed) ter morto 40 paramilitares indianos. Este terá sido um doa mais graves incidentes nos últimos 50 anos e desencadeou uma série de avanços, recuos e contradições de ambos os lados.

Na passada terça-feira, aviões da força aérea indiana fizeram um alegado raid em território paquistanês a campos de treino do tal grupo Jaish-e-Mohammed nas zonas de Balakot, Chakothi e Muzaffarabad — pelo menos segundo a agência noticiosa indiana ANI — que terá morto mais de 350 pessoas. Segundoo The Guardian, o Paquistão apresenta uma versão diferente que defende não terem existido quaisquer baixas porque os caças foram confrontados, recuaram e foi já no percurso de regresso ao seu espaço aéreo que largaram quatro ou cinco bombas em descampados sem desocupados.

A par do conflito armado parece estar a existir também uma verdadeira guerra de informação em que os dois lados desdobram-se em ditos e desditos, sendo difícil perceber ao certo o que está acontecer. Esta quarta-feira, por exemplo, houve relatos da mesma agência ANI de que um avião F-16 do exército paquistanês foi abatido junto da linha de cessar fogo que divide os dois exércitos, em Caxemira. O abate dos dois aviões indianos surge no seguimento deste episódio: a Índia pretendia ripostar à “invasão” do F-16 paquistanês e acabou por perder as aeronaves.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler