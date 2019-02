Pelo menos 28 mortos após fogo e descarrilamento dentro de estação de comboios no Egito

Em excesso de velocidade, um comboio descarrilou já dentro da estação de Ramses, a principal do Cairo, a capital do Egito. O impacto de uma carruagem de combustível gerou uma explosão que rapidamente estendeu fez deflagrar um incêndio num edifício próximo, avança a Sky News Arabia. São estimadas, até agora, pelo menos 28 mortes. 52 pessoas terão ficado feridas

#BREAKING : #EGYPT : Atleast 28 People Dead And 52 Wounded When An Fuel Tanker Tractor Exploded At The Railway Station In #Cairo When A Speeding Train Was Heading Towards Ramsis Station Crashed With Fuel Tanker. pic.twitter.com/QyuxyoBob1 — SUSHMIT KUMAR [ सुश्मित कुमार ] ???????? (@OFFICIALSUSHMIT) February 27, 2019

O presidente do Hospital do Cairo, Mohammed Said, avança que o número de mortes deverá aumentar. O incêndio propagou-se pela estação de comboios, criando um fumo denso que asfixia as vítimas causando envenamento por com monóxido de carbono.

De acordo com o Ahram Online a estação estará a ser evacuada, com todas as entradas fechadas pela polícia. Há bombeiros no local a tentar dominar o fogo e ambulâncias a tratar os feridos. Toda a circulação de comboios foi interrompida.

UPDATE- #Egypt: Massive fire at #Cairo main train station leaves at least 20 people dead https://t.co/NanWhPnGjl pic.twitter.com/ioP1uhvM4h — EHA News (@eha_news) February 27, 2019

O primeiro-ministro interino do Egito, Mostafa Madbouly, prometeu responsabilizar “os responsáveis pelo descarrilamento em Ramses”. O governo egípcio vai abrir uma investigação ao desastre.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler