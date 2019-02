Sporting SAD admite ficar sem dinheiro em abril. Receitas televisivas da NOS vão ser antecipadas

A SAD do Sporting anunciou que vai antecipar as receitas do contrato de direitos de transmissão dos jogos da equipa principal com a Nos. A SAD sportinguista alerta, num prospeto de admissão publicado esta quarta-feira na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que precisa de 65 milhões nos próximos meses uma vez que, em abril, não vai ter dinheiro para pagar despesas correntes.

Estimamos que a insuficiência de recursos se manifeste no final de abril de 2019″, lê-se no documento publicado na CMVM.

A Sporting SAD revela que tem “necessidades de fundo de maneio dos próximos 12 meses” de cerca de “65 milhões de euros, dos quais 41 milhões de euros até 30 de junho de 2019″.

A expectativa do emitente é que também estas ações sejam bem-sucedidas, embora não possa dar garantias de que as mesmas se concretizarão, em particular a obtenção de novas linhas de financiamento”, lê-se ainda.

A SAD do Sporting vai concluir já em março uma “operação de titularização de créditos detidos pela Sporting SAD relativos ao contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva dos jogos disputados pela equipa principal de futebol estabelecido entre a Sporting SAD e a Nos”, lê-se no prospeto de admissão de negociação de 28 milhões de ações da sociedade desportiva.

A SAD Sportinguista alerta refere que “a sociedade poderá sempre, em última instância, recorrer à venda de ativos, designadamente dos direitos económicos dos jogadores de futebol, de modo a satisfazer eventuais necessidades de liquidez”.

