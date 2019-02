Uber lança bicicletas elétricas partilháveis esta quinta-feira em Lisboa

A Uber vai disponibilizar as bicicletas elétricas partilhadas da Jump a partir desta quinta-feira em Lisboa, apurou o Observador. Alexandre Droulers, responsável pelas novas mobilidades da empresa na Europa, já tinha avançado ao Observador em dezembro que a entrada das Jump na capital portuguesa aconteceria o “o mais rápido possível”.

O evento de apresentação das Jump acontecerá na quinta-feira, no Terreiro do Paço, pelas 14h, num evento que vai contar com a presença do Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar. Ao Observador, Droules já tinha dito que estava a “trabalhar afincadamente” para trazer as bicicletas da Jump no início de 2019 para Portugal.

Na app da Uber, já está disponível a opção de “Pedalar”, no topo do ecrã, logo abaixo da de “Viajar”. Os utilizadores poderão utilizar uma Jump dentro da app da Uber, escolhendo a que estiver mais próxima de si. Ao contrário do que acontece com as Gira e à semelhança do que já acontece com as trotinetes, não terão um local obrigatório para estacionamento.

As bicicletas elétricas da Jump terão em Lisboa a sua estreia europeia, à semelhança do que a Uber já tinha feita com a opção, UberGreen, que permite viagens em carros elétricos. Em entrevista ao Observador, Alexandre Droulers já tinha explicado o porquê de Lisboa: “Portugal é um ótimo sítio para a inovação”. A Uber não comenta esta informação.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler