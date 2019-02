Vaticano abre investigação canónica ao cardeal George Pell, condenado por abuso sexual

O Vaticano vai abrir uma investigação às acusações de abuso sexual do cardeal australiano, George Pell — mesmo depois de já ter sido considerado culpado por um tribunal de Melbourne, anunciou o porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti, citado pela agência Reuters.

O processo pode resultar em sanções, entre as quais a mais grave será a expulsão da Igreja e obrigação de voltar à vida laica, como aconteceu com o ex-cardeal norte-americano Theodore McCarrick, destituído em meados de fevereiro na sequência de acusações de abusos sexuais a menores e jovens.

Depois da condenação em primeira instância do cardeal Pell, a congregação para a doutrina da fé vai agora ocupar-se do caso de acordo com as regras estabelecidas pelo direito canónico”, anunciou o porta-voz do Vaticano, Alessandro Gisotti, em comunicado.