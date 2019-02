Al-Nasr, de Rui Vitória, soma nova vitória e pressiona líder Al-Hilal

O Al-Nasr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu esta quinta-feira por 1-0 o Al Shabab e reduziu para três pontos a diferença para o líder Al-Hilal, em jogo da 22.ª jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita.

Um golo do marroquino Abderrazak Hamdallah, aos 38 minutos, foi suficiente para garantir o triunfo da formação comandada pelo ex-treinador do Benfica, que somou a quarta vitória seguida no campeonato (a terceira pela margem mínima).

O Al-Nasr mantém o segundo lugar, com 49 pontos, menos três do que o líder Al-Hilal, que na sexta-feira recebe o Al-Faisaly, e tem agora mais nove que o Al-Shabab, que é terceiro.

A um ponto do pódio está o Al-Taawon, liderado por Pedro Emanuel, que somou o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, após bater o Al-Ettifaq por esclarecedores 4-1.

