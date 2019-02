Al Sadd, de Jesualdo Ferreira, goleia por 8-1 e reforça liderança no Qatar

O Al Sadd, treinado pelo português Jesualdo Ferreira, goleou esta quinta-feira em casa o Qatar SC por 8-1, em jogo da 18.ª jornada da Liga de futebol do Qatar, consolidando a liderança do campeonato.

O jogo teve dois ‘hat-tricks’, um para Boubedjah e outro para Akram Afif, com Al-Haydos e Abdelkarim Hassan a fazerem os restantes golos da equipa da casa. Baha Abdel-Rahman apontou o tento dos forasteiros.

O Al Sadd chegou, assim, aos 47 pontos, tendo mais quatro que o segundo classificado, o Al Duhail, orientado pelo também luso Rui Faria, que hoje também conseguiu uma goleada, impondo-se por 6-0 em casa ao Al Ahli Doha.

El Arabi ‘bisou’ no encontro, que teve ainda golos do marroquino Benatia, de Mohammed Muntari, Murad Naji Hussein e do japonês ex-Portimonense Shoya Nakajima, estreando-se a marcar na nova equipa.

