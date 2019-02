Caos no tráfego mundial depois de o Paquistão ter fechado o espaço aéreo

Milhares de voos em todo o mundo foram prejudicados depois de o espaço aéreo paquistanês ter sido fechado. É o segundo dia que o Paquistão mantém o tráfego aéreo encerrado em resposta à tensão militar que se intensificou depois de dois aviões de combate indianos terem sido abatidos. Segundo a Thai Airways, companhia aérea tailandesa, os voos entre Banguecoque e Londres, Munique, Paris, Bruxelas, Milão, Viena, Estocolmo, Zurique, Copenhaga e Olso chegaram a estar interrompidos, mas já foram retomados.

All THAI flights from Bangkok to Europe departing near midnight of 27 FEB through early 28 FEB and from Europe to Bangkok departing on 27 FEB have been cancelled due to Pakistan airspace closure. More info, https://t.co/vurqfPKswg. — Thai Airways (@ThaiAirways) February 27, 2019

Quatro mil pessoas ficaram retidas no aeroporto em Banguecoque, na Tailândia. Embora o tráfego aéreo para a Europa tenha sido normalizado nas últimas horas, os voos para o Paquistão permaneceram cancelados “devido ao súbito encerramento do espaço aéreo paquistanês como resultado da tensão entre a Índia e o Paquistão”. Num comunicado publicado na rede social Facebook, a Thai Airways acrescentou que “os passageiros que possuam bilhetes em rotas afetadas pelo cancelamento dos voos podem alterar o itinerário” sem custos adicionais.

A mesma decisão foi tomada pela Singapore Airlines. Na publicação feita no site oficial da empresa, a companhia aérea explicou que dois voos entre Singapura e Londres vão ter de reabastecer no Dubai e em Bombaim. Uma viagem entre Singapura e Frankfurt também vai ter de ser desviada para Bombaim. E outro voo, também com destino a Frankfurt, teve de ser cancelado e os passageiros transferidos para outras companhias aéreas.

Em entrevista à CNN, o especialista em aviação Geoffrey Thomas previu gastos de milhões de dólares para as companhias aéreas: “É um corredor importante e isto é uma séria perturbação, já que todo o tráfego foi empurrado para o sul, acima do topo do golfo Árabe. Não se pode ir mais para o norte porque assim já se está a voar por cima dos Himalaia. E não se pode fazer isso. Estamos presos neste corredor”.

Uma comparação publicada no Twitter pelo site FlightRadar24, que monitoriza os voos ao minuto e em todo o mundo, ilustra a dimensão do problema. Atualmente, o espaço aéreo por cima do Paquistão está completamente desimpedido à conta da suspensão do tráfego aéreo no país. Há um mês, nenhum voo precisava de ser desviado para o Golfo Pérsico ou de parar na Índia para reabastecer, como mostram as imagens.

Current flight activity above India and Pakistan vs one month prior. Pakistani airspace is currently closed to all traffic and traffic in India restricted from certain airports.



???? https://t.co/XZQTqbPAJ1 pic.twitter.com/roRwY7pK1U — Flightradar24 (@flightradar24) 27 de fevereiro de 2019

