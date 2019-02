Circulação na linha azul do Metro de Lisboa reaberta mas com algumas perturbações

A circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa esteve interrompida entre as 8h46 e as 8h57 desta quinta-feira, entre Reboleira e Carnide mas já foi reaberta fazendo-se, no entanto, com atrasos de alguns comboios, garante fonte do Metro ao Observador.

No entanto, às 9h20 os painéis de informação das estações bem como os avisos sonoros ainda diziam que os comboios não andavam nessa linha. E um funcionário da estação de Alvalade confirmava aos utentes que a circulação estava interrompida.

Segundo a informação do Metro de Lisboa, a suspensão da linha esteve relacionada com uma avaria num dos comboios.

