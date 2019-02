Eleições Europeias. Margarida Marques substitui Maria João Rodrigues e Manuel Pizarro segue em 9º na lista do PS

Está fechada a lista do PS para as eleições europeias de maio. Não há surpresas. A única dúvida que restava era recaía sobre a continuidade de Maria João Rodrigues no Parlamento Europeu. Já a meio da tarde, o Expresso tinha avançado que a eurodeputada não ia integrar o rol dos 21 candidatos. Uma informação que já foi confirmada oficialmente pelo PS. Será substituída por Margarida Marques, ex-secretária de Estado dos Assuntos Europeus e deputada.

O cabeça-de-lista, Pedro Marques, já tinha sido anunciado e já se sabia que a ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques seguisse em segundo lugar. Faltava apenas a formalização. A lista entregue esta noite por António Costa à Comissão Política do PS confirmou, sem espanto, esse cenário. Em terceiro lugar, surge Pedro Silva Pereira. O eurodeputado e ex-ministro da Presidência nos governos de José Sócrates vai assim concorrer a um segundo mandato. Há apenas mais um eurodeputado socialista que consegue sobreviver a esta apresentação de novos candidatos: o ex-governante Carlos Zorrinho, que segue no sétimo lugar.

O quinto e sexto lugares são ocupados pelos candidatos indicados pelas ilhas. Em quinto, segue o presidente do Grupo Parlamentar do PS-Açores, André Bradford. O lugar de líder parlamentar no Parlamento Regional deve passar para Francisco César, filho do presidente do partido, Carlos César. Indicada pela Madeira, em sexto, e substituindo a eurodeputada Liliana Rodrigues, surge a médica Sara Cerdas.

O oitavo lugar lugar da lista é de Isabel Santos. O nome da deputada e ex-governadora civil do Porto já corria nas hostes socialistas como um dos prováveis para integrar os primeiros lugares, os tais que são considerados “elegíveis”.

Em nono lugar, e depois de um período de hesitação, está o presidente do PS-Porto, Manuel Pizarro. Havia dúvidas sobre se aceitaria o convite de António Costa por considerar que é um lugar de risco. Olhando para as duas últimas eleições europeias, o PS nunca foi além da eleição de oito mandatos. No entanto, as sondagens e a possibilidade de Pedro Marques poder ser um nome proposto para comissário europeu, dão alguma margem de conforto a este nono candidato. A fechar o top 10 está a socióloga Isabel Estrada.

Uma lista afeta a António Costa, com vários elementos do núcleo de confiança do líder do PS. Ao contrário do que aconteceu nas últimas eleições europeias, a lista não conta com críticos do secretário-geral.

Confira aqui a lista na íntegra:

Pedro Marques Maria Manuel Leitão Marques Pedro Silva Pereira Margarida Marques André Bradford Sara Cerdas Carlos Zorrinho Isabel Santos Manuel Pizarro Isabel Estrada João Albuquerque Selene Martinho José Águas Cruz Idalina Costa Tiago Rego Vera Simões Jesus Vidinha Elsa Maria Meireles Samões Tiago Teotónio Pereira Jacinta Grilo Agostinho Gonçalves

