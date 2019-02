Elvas. Acidente com cinco camiões e seis carros na A6 faz 16 feridos

Há pelo menos 16 pessoas feridas na sequência de uma colisão em cadeia que envolveu cinco camiões e seis carros na A6, na fronteira do Caia-Elvas, ao quilómetro 156. O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira, cujo alerta foi dado às 07h54, e implicou o corte da estrada no sentido Badajoz-Elvas, avança fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

Para já não se sabe a gravidade dos ferimentos das vítimas, mas sabe-se que há espanhóis e portugueses envolvidos. Os feridos já foram transportados para o hospital, entre os quais dois seguiram para o Hospital de Badajoz.

Foram mobilizados para o local 42 operacionais, 19 meios terrestres — incluindo os bombeiros de Elvas e de Campo Maior, a GNR e três ambulâncias espanholas — e ainda um helicóptero do INEM, já entretanto desmobilizado.

Nevoeiro pode estar na origem do acidente pela difícil visibilidade na via.

A Linha de Elvas publicou no Facebook um vídeo que dá conta da situação no local, o qual mostra que os veículos pesados acabaram por largar mercadoria na estrada.

Choque em cadeia na A6 (fronteira do Caia-Elvas) https://t.co/13rQ5O8KYQ — Linhas de Elvas (@LinhasdeElvas) February 28, 2019

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler