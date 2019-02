EUA afirmam que parceria do 5G entre Portugal e Huawei não é certa

O embaixador dos Estados Unidos em Portugal, George Edward Glass, disse esta quinta-feira aos jornalistas que o memorando celebrado entre a Altice e a Huawei para a construção da infraestrutura de rede 5G — que vai substituir as atuais ligações à Internet e promete velocidades mais fiáveis e rápidas — “não está nada fechado”.

A declaração surge no momento em que Portugal tem estreitado as relações com a empresa de telecomunicações chinesa para começar as construir as infraestruturas 5G. A China, que atualmente está à frente nesta tecnologia, tem sido criticada por vários governos, como o norte-americano e australiano, por influenciar a Huawei no controlo de infraestrutas críticas de comunicações dos país, algo que a Huawei tem negado veemente.

A conversa com os jornalistas contou com a presenção de Ajit Pai, responsável da FCC (Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos da América, o equivalente à ANACOM), que veio a Portugal diretamente do Mobile World Congress, em Barcelona, (MWC), para “partilhar informação útil para os nossos parceiros portugueses, especialmente num assunto tão importante como a segurança nas telecomunicações”.

Fomos muitos claros com os nossos parceiros de segurança de que devemos proteger as nossas telecomunicações críticas. A América está a pedir a todos os parceiros para estarem vigilantes e para rejeitarem qualquer projeto que comprometa a integridade das nossas comunicações ou o nosso sistema nacional de segurança”, disse George Edward Glass.

Pai, que já se reuniu com responsáveis governamentais portugueses, começou por salientar que “Portugal é dos aliados mais antigos dos Estados Unidos da América, uma aliança quase tão antiga como os próprios EUA e em lado algum está a relação mais forte do que nas telecomunicações”. Já o embaixador, afirma que o memorando celebrado entre a Altice e a Huawei para a construção destas redes, “não é nada fechado”. Este acordo foi celebrado durante a visita do presidente chinês Xi Jinping a Portugal, em dezembro.

Ao Observador, a Huawei, na sequência das declarações do embaixador norte-americano, confirmou que a Altice, ao não cumprir o memorando, não vai incorrer em nenhuma quebra contratual com a empresa chinesa e que o negociado “foi apenas um memorando”.

[Em atualização]

