Finalmente chega o Model 3 por 35.000 dólares

Está revelada a surpresa que Musk anunciou para as 22h00 do último dia de Fevereiro. Depois de muita especulação, o que a Tesla tinha para anunciar era o início da produção da versão mais barata do Model 3, exactamente aquela pela qual a maioria dos 455.000 clientes, que reservaram o modelo após a sua apresentação em 2016, estava à espera.

Denominado Model 3 Standard Range, este modelo é sobretudo conhecido pelo seu preço de apenas 35.000 dólares, mais acessível do que as já conhecidas versões Performance, Long Range e Mid Range, das quais as primeiras duas já estão disponíveis em Portugal. Grande parte da economia realizada para garantir este preço foi conseguida à custa da bateria, de 50 kWh, que possui uma capacidade inferior à Mid Range, com 62 kWh, e às Long Range e Performance, ambas com 75 kWh.

Paralelamente, o Model 3 Standard Range recorre a um revestimento interior com menos pele e mais tecido, mantendo contudo o mesmo design clean que caracteriza o modelo. Horas antes de revelar que o mais acessível dos Model 3 iria entrar em produção, a Tesla suspendeu as encomendas dos seus veículos online. Além disso, inibiu o acesso ao configurador do Model 3, tornando evidente que era sobre ele que iria recair o motivo da conferência de imprensa, o que se veio a confirmar.

De acordo com o site americano, único país onde o modelo passa a estar disponível (só deve chegar a Portugal no início de 2020), é possível verificar que o Standard Range anuncia 220 milhas de autonomia, ou seja, 354 km. Mas este valor é determinado segundo o método EPA, mais rígido do que o europeu WLTP e que habitualmente atribui valores cerca de 10% inferiores (no Long Range a desvantagem é de 12%, 500 km em vez dos 560 km do WLTP). Logo, é possível antecipar uma homologação europeia da versão com 50 kWh a rondar os 390 km.

A velocidade máxima do Model 3 Standard Range é de 210 km/h, para a aceleração 0-96 km/h se fixar nos 5,6 segundos. A Tesla irá oferecer aos clientes do Model 3 mais barato um “Partial Premium Interior”, com assentos melhores e um revestimento com materiais de melhor qualidade, além da bateria Standard Range Plus, tudo por mais 2.000 dólares. Neste caso, os 0-96 km/h descem para 5,3 segundos, enquanto a velocidade máxima sobe para 225 km/h e a autonomia para 240 milhas (386 km), sempre em EPA, o que deverá corresponder a 425 km em WLTP. Umas contas rápidas permitem antecipar que a versão Standard Range Plus usufrui de uma bateria de 55 kWh, muito provavelmente a mesma que garante 50 kWh, mas com a capacidade a ser modulada electronicamente e passível de ser alterada “over-the-air”, a pedido (e contra pagamento) do cliente.

