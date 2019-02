Gastão Elias eliminado nos oitavos do torneio de Yokohama

O português Gastão Elias foi eliminado esta quinta-feira no torneio de ténis de Yokohama, ao perder com o australiano Andrew Harris nos oitavos de final da prova japonesa do circuito Challenger, em piso duro.

Elias, 297.º classificado do ranking mundial, perdeu pelos parciais de 4-6, 7-5 e 4-6 frente ao tenista australiano, posicionado vários lugares abaixo na hierarquia da ATP, em 329.º, após duas horas e nove minutos de confronto.

Elias foi o tenista português que conseguiu chegar mais longe em Yokohama, tendo ultrapassado duas eliminatórias, ao contrário do compatriota Gonçalo Oliveira, que foi eliminado na ronda inaugural do torneio japonês, ao perder com o russo Ivan Gakhov.

