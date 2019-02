Golfista Pedro Figueiredo segue em 30.º lugar no Open de Omã

O português Pedro Figueiredo terminou esta quinta-feira no grupo dos classificados na 30.ª posição a primeira volta do Open de Omã, prova do circuito europeu de golfe, com 71 pancadas (uma abaixo do par).

Figueiredo, que segue empatado com outros 13 jogadores, entregou um cartão com dois ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e um ‘bogey’ (uma acima).

Ricardo Melo Gouveia, o outro português em prova em Omã, segue no 93.º lugar, empatado com 11 jogadores, depois de ter marcado 74 pancadas (duas acima do par), com dois ‘birdies’, dois ‘bogeys’ e um duplo ‘bogey’ (dois golpes acima do par).

Três dos 144 jogadores do torneio, que é liderado pelo norte-americano Kurt Kitayama, autor de 66 pancadas (seis abaixo do par), só vão concluir a volta na sexta-feira, devido à falta de luz natural.

