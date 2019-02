Lady Gaga reage aos rumores de romance com Bradley Cooper e deixa críticas às redes sociais

O rumor surgiu com a estreia de A Star Is Born, e depois da atuação na gala dos Óscares os fãs de Lady Gaga e de Bradley Cooper iniciaram a campanha para que os intérpretes de Shallow fossem mais do que colegas de trabalho. Infelizmente para os fãs, Lady Gaga pôs termo ao burburinho e, de acordo com as suas palavras, o romance nunca passou do grande ecrã.

Numa entrevista ao talkshow de Jimmy Kimmel, Lady Gaga justificou a aparente cumplicidade entre os dois, visível tanto no filme, como na interpretação da música vencedora do Óscar. Kimmel aproveitou o momento e lançou a pergunta, em jeito de provocação: “Estávamos a assistir [à atuação de Shallow nos Óscares] em casa e perguntámo-nos ‘o que se passa com estes dois?'”. Na resposta, Gaga justificou os rumores como sendo fruto do trabalho bem feito. “A Shallow é uma música romântica e o A Star is Born é uma história de amor”, disse a cantora.

Lady Gaga aproveitou ainda para criticar as redes sociais e o seu papel na propagação deste rumor. “Sinceramente, as redes sociais são a retrete da internet. O que fez à cultura pop é colossal. Sim, as pessoas viram amor e adivinhem? Foi o que quisemos que vissem”. A cantora e atriz continuou dizendo que supõe que é sinal de que fizeram “um bom trabalho”..

Antes desta entrevista, Lady Gaga já tinha publicado uma foto no Instagram com Bradley Cooper, na qual escreve que “nada podia ser mais especial do que partilhar este momento nos Óscares com um amigo verdadeiro e um génio artístico”. O ator está numa relação com Irina Shayk e, segundo Gaga, foi a mente por trás da atuação. “Tudo o que viram, a forma como foi filmado – nós a entrarmos no palco, sem introdução, tudo isso – foi tudo ele”, admitiu a Jimmy Kimmel.

E prosseguiu comparado a relação com Bradley Cooper com a que manteve com o cantor Tony Bennet, enquanto fazia uma turné mundial durante três anos. “Eu tive os braços à volta do Tony Bennet durante três anos, enquanto fazia uma digressão pelo mundo. Quando cantas músicas românticas é isso que queres que as pessoas sintam”, diz. Jimmy Kimmel perguntou se Gaga teve um caso com Bennet e a vencedora de um Óscar respondeu negativamente. “Sou uma artista e suponho que fizemos um bom trabalho. Enganámo-vos!”, exclamou.

