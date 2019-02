Lucro da EDP Brasil duplica em 2018 atingindo “resultado histórico” de 300 milhões de euros

O lucro da EDP Brasil duplicou em 2018 ao atingir os 1,27 mil milhões de reais, cerca de 300 milhões de euros em 2018, divulgou esta quinta-feira a empresa que destaca o “resultado histórico”.

Em comunicado, a empresa refere que o resultado conseguido em 2018, que representa uma subida de 108% face a 2017, “é o melhor resultado alcançado pela empresa em 23 anos de operação no Brasil”.

O EBITDA (lucro antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) da companhia fixou-se em 2,77 mil milhões de reais, cerca de 650 milhões de euros, uma subida de 26,6% em relação ao ano anterior.

O investimento da companhia continua a aumentar, representando uma subida de 47,5% e a receita líquida da empresa ficou 9,6% acima do ano anterior. A dívida líquida subiu 1,2%, acrescenta.

Entre os negócios mais relevantes de 2018 está o investimento nas redes de transporte de energia de 153,8 milhões de reais só no último trimestre de 2018, com a conclusão do lote do Estado do Espírito Santo e com a antecipação dos prazos no lote de Santa Catarina. No conjunto do ano, os investimentos chegaram aos 316,1 milhões de reais.

A empresa conseguiu também em 2018 reduzir as perdas não técnicas da distribuição de energia e mitigar o impacto negativo da seca no preço da energia.

A EDP diz ter em marcha um “ambicioso plano de transformação digital, tendo-se tornado a empresa pioneira em robotização no setor, com 130 processos de negócios administrativos robotizados”.

“O ano de 2018 marcou o início de uma nova fase da empresa, com um ritmo de crescimento sustentado, suportado pela conclusão das três centrais hidroelétricas e pelo investimento mais recente em serviços e no segmento das redes reguladas — transporte e distribuição de energia. Num ano de retoma da economia brasileira, a EDP Brasil conseguiu atingir um resultado histórico”, afirma Miguel Setas, presidente da empresa, citado no comunicado.

Com cerca de 20 anos de atuação, a EDP Brasil opera em toda a cadeia de valor (produção, transporte, distribuição e comercialização de energia). A empresa tem mais de 10 mil colaboradores diretos e terceirizados e é referência em áreas como a inovação, governança e sustentabilidade, estando há 13 anos consecutivos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3.

