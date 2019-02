“Momo Challenge”: o desafio que apela a comportamentos suicidas está a preocupar a polícia da Irlanda do Norte

Se se lembra do jogo da “Baleia Azul” que invadiu a internet em 2013 levando a mais de 100 casos de mortes espalhados pelo mundo, o “Momo Challenge” tem a mesma lógica: trata-se de um jogo que circula pelos telemóveis desde o verão de 2018, chamando a atenção dos mais jovens, e no qual, através do WhatsApp, estes interagem com uma entidade designada como “Momo”, que envia instruções e imagens incentivando os jogadores a magoarem-se a si próprios e, em casos extremos, a cometerem suicídio. A polícia da Irlanda do Norte reagiu recentemente, avançando com a possibilidade de haver hackers por detrás do jogo a tentar aceder a informações, de acordo com uma notícia da BBC.

Numa publicação partilhada na página de Facebook da PSNI Craigavon, as autoridades irlandesas fazem um aviso público e referem que há um detalhe que está a escapar naquilo que se tem noticiado sobre o assunto, sendo que o foco tem estado nos perigos e casos de vítimas relacionados com o jogo. No entanto, “a grande questão” é o facto de haver uma grande probabilidade de “a aplicação ser controlada por hackers que procuram obter informações pessoais”.

No texto, a polícia salienta que, por mais esquisita que ela pareça, a figura que representa “Momo” não invade simplesmente os telemóveis das crianças e podendo levar a que estas se suicidem. O grande perigo não está apenas nesta aplicação, mas sim na “pressão que as crianças sentem em seguir as ordens de qualquer aplicação através de ‘desafios’ ou até de outros colegas através de conversas em chats.”

This freaky looking creature is 'Momo', the latest online app character behind headlines like "Suicide game hits UK",… Posted by PSNI Craigavon on Sunday, February 24, 2019

“Não se concentre apenas na ‘Momo’, mas certifique-se de que sabe o que seu filho tem acesso online. O mais importante é que o seu filho saiba que não deve fornecer informações pessoais a ninguém que ele não conheça”, acrescenta a polícia na publicação.

A Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças da Irlanda do Norte alerta para o perigo do constante fluxo de aplicações e jogos digitais que, em muitos dos casos, os pais não conseguem acompanhar ou controlar. Nesse sentido, sublinha à BBC a importância de os pais “conversarem regularmente com as crianças sobre essas aplicações e jogos e os riscos a que podem estar expostos”.

No Reino Unido a notícia também tem estado na ordem do dia: de acordo com o jornal Independent, algumas escolas reportaram o facto de programas de desenhos animados conterem partes nas quais aparece a figura “Momo”, como é o caso do “Peppa Pig” (Porquinha Peppa na versão portuguesa), que tem chamado a atenção com um vídeo que tem circulado no Youtube e que começa como se fosse um episódio normal do programa, mas que acaba por se transformar incluindo um trecho de “Momo” com uma linguagem ofensiva e violenta.

