Morreu André Previn, compositor e maestro vencedor de quatro Óscares

André Previn, galardoado compositor e maestro alemão, morreu esta quinta-feira, aos 89 anos, na sua casa em Nova Iorque. A informação foi confirmada à BBC pelo seu manager.

Com uma longa carreira ligada a Hollywood, Previn, nascido a 6 de abril de 1929 em Berlim, começou a compor para o cinema com apenas 16 anos. Ao longo da sua vida, foi galardoado com quatro Óscares e 11 Grammys.

Além de compositor, ficou famoso como maestro e como pianista de jazz.

Em comunicado, a Orquestra Sinfónica de Londres (LSO), que Previn conduziu, lamentou a sua morte. “André Previn é uma parte muito importante da história da LSO. Muito antes da LSO Discovery ter sido estabelecida, André Previn chegou a novas audiências e ainda mais longe através da televisão”, afirmou a diretora-geral da orquestra, Kathryn McDowell.

