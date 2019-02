Nova lei orgÃ¢nica da ProteÃ§Ã£o Civil aprovada

O Governo aprovou esta quinta-feira a nova lei orgânica da autoridade da Proteção Civil, que vai passar a designar-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), e que traz a profissionalização do sistema e um novo modelo de seleção de dirigentes.

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo adianta que a nova orgânica “resultou de um processo de diálogo construtivo” com a Liga dos Bombeiros Portugueses e que traz uma proteção civil reforçada em termos de prevenção, planeamento e coordenação de todos os agentes na resposta a acidentes graves e catástrofes.

