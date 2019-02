Plenário do Constitucional rejeita último recurso de Duarte Lima

O Tribunal Constitucional (TC) acabou de informar no seu site que rejeitou o último recurso de Duarte Lima no caso Homeland. O Constitucional já tinha rejeitado um recurso ordinário a 18 de dezembro mas a defesa do ex-líder parlamentar do PSD recorreu para o plenário do TC no dia 15 de janeiro. Um pouco mais de um mês depois, os conselheiros indeferiram os argumentos de Duarte Lima.

A defesa de Duarte Lima já requereu aos autos que o advogado cumpra a pena de prisão de seis anos a que foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento e capitais num Hospital Prisão do sistema prisional português. Em primeira instância, o social-democrata tinha sido condenado a 10 anos de prisão pelos mesmos crimes mas a Relação reduziu a pena.

Recorde-se que o caso Homeland está relacionado com um negócio realizado em 2007 em que Duarte Lima foi condenado por ter desviado fundos do BPN através de uma burla aos proprietários de terrenos onde deveria ter sido construída a nova sede do Instituto Português de Oncologia (IPO). Tudo começou com a constituição de um fundo imobiliário fechado chamado Homeland que foi por Duarte Lima, o seu filho Pedro e o advogado Vitor Raposo — igualmente condenado neste processo . O fundo conseguiu obter um financiamento de 43 milhões de euros para adquirir os terrenos junto ao IPO, sendo que o ex-líder parlamentar do PSD ter-se-á apropriado de uma parte significativo desse montante.

Em atualização

