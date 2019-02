PSD escolhe para jornadas slogan igual ao PS de António Costa

Os negritos são os mesmos. O slogan das jornadas parlamentares do PSD, que começaram esta quinta-feira no Porto, tem como grande destaque o slogan “Portugal Melhor”. Ou seja: precisamente, o mesmo destaque do slogan que tem sido utilizado em ações internas do Partido Socialista desde 2017. As diferenças estão no que antecede as palavras Portugal Melhor. No caso do PS, o slogan é “Juntos Fazemos um Portugal Melhor” e no caso do PSD, que foi estreado esta quinta-feira e só para esta ocasião, “Visão e Ambição por um Portugal Melhor.”

