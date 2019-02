Rui Oliveira quinto em scratch nos Mundiais de ciclismo de pista

O português Rui Oliveira classificou-se esta quinta-feira em quinto lugar na prova de scratch dos campeonatos do Mundo de ciclismo em pista, que estão a decorrer em Pruszków, Polónia.

O ciclista luso, de 22 anos, esteve perto de conquistar uma medalha nesta prova de 15 km, já que atacou a sete voltas do final, para só ser ultrapassado nos últimos 100 metros, após o contra-ataque de alguns dos seus adversários.

O vencedor viria a ser o australiano Sam Welsford, que minutos antes já tinha brilhado ao integrar a sua seleção nacional que bateu o recorde do mundo na prova de perseguição por equipas.

O holandês Roy Eefting ficou em segundo e o neozelandês Thomas Sexton em terceiro.

Rui Oliveira, já medalhado em europeus de pista, mas em eliminação, volta a correr no domingo, fazendo equipa com o seu irmão gémeo Ivo Oliveira para a prova de madison, onde a ambição é marcar bastantes pontos para a qualificação olímpica para Tóquio2020.

Em termos de seleção portuguesa, Ivo Oliveira compete sexta-feira na perseguição individual e Maria Martins no omnium. Sábado é o dia do omnium masculino, com João Matias.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler