Secretário de Estado demite-se do governo de May por causa de possível adiamento do Brexit

O secretário de Estado da Agricultura britânico George Eustice demitiu-se esta quinta-feira, em protesto contra a possibilidade de um adiamento do Brexit, através da aprovação de uma extensão do Artigo 50 no Parlamento. A hipótese foi colocada em cima da mesa pela primeira-ministra Theresa May, que disse que irá propor o tema a votação caso o seu acordo e a hipótese de uma saída sem acordo sejam ambas chumbadas pelo Parlamento.

“Temo que os desenvolvimentos desta semana levem a uma sequência de ventos que culminem com a União Europeia a ditar os termos de uma extensão e na humilhação final do nosso país”, declarou Eustice na sua carta de demissão, partilhada pelo jornal The Guardian. O secretário de Estado, que votou a favor da saída do Reino Unido da UE, disse querer estar “livre para participar no debate crítico que se desenrolará nas próximas semanas”.

Na carta para a primeira-ministra, Eustice reforçou que May tem sido “boicotada por aqueles que no Parlamento recusam-se a respeitar o resultado do referendo” e destacou a “tenacidade” e a “resiliência” que a primeira-ministra tem demonstrado. O secretário de Estado garantiu ainda que irá votar a favor do acordo de Theresa May, porque sempre apoiou “um compromisso para conseguir uma reconciliação” no país.

Contudo, Eustice diz não conseguir ignorar o facto de que a ação do Parlamento pode por em causa este acordo e até a própria saída, razão pela qual quer estar liberto da disciplina de voto imposta ao Governo para poder votar de acordo com a sua consciência: “Aquilo que o nosso país necessita dos nossos líderes políticos nesta encruzilhada crítica é coragem e estamos à beira de descobrir se o nosso Parlamento a tem.”

