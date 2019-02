Trabalhadores da Soflusa param por duas horas na sexta-feira devido a plenário

Os trabalhadores da Soflusa, empresa que assegura as ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa, vão parar ao início da tarde de sexta-feira devido a um plenário de trabalhadores, informou esta sexta-feira fonte sindical.

As ligações fluviais devem paralisar entre as 13h20 e as 15h20.

Em declarações à Lusa, Carlos Costa, da Fectrans – Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, adiantou que o motivo para esta ação é a “preparação do caderno reivindicativo de 2019”. “Vamos consultar os trabalhadores para vermos as suas pretensões”, explicou o responsável.

Segundo o sindicalista, no plenário serão debatidas questões como a “revisão salarial e prémios”. Carlos Costa espera “o máximo possível de adesão” dos trabalhadores à reunião, prevendo uma presença “acima de 100 pessoas”.

A empresa Soflusa anunciou que prevê a interrupção das carreiras do serviço regular devido ao plenário convocado por estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da empresa.

Segundo a empresa, as ligações devem parar entre as 12h55 e as 15h45, no sentido entre o Barreiro e Lisboa, e entre as 12h55 e as 16h15, no sentido oposto.

“Em caso de paralisação do serviço regular, os terminais serão encerrados, nos períodos indicados, por questões de segurança”, acrescenta o comunicado da Soflusa.

Abusos na Igreja Se tiver uma história que queira partilhar ou informações que considere importantes sobre abusos sexuais na Igreja em Portugal, pode contactar o Observador de várias formas — com a certeza de que garantiremos o seu anonimato, se assim o pretender: Pode preencher este formulário; Pode enviar-nos um email para abusos@observador.pt ou, pessoalmente, para Sónia Simões (ssimoes@observador.pt) ou para João Francisco Gomes (jfgomes@observador.pt); Pode contactar-nos através do WhatsApp para o número 913 513 883; Ou pode ligar-nos pelo mesmo número: 913 513 883.

Continuar a ler