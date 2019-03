135 equipas de programadores de todo o mundo vão ao Porto para competição internacional

135 equipas finalistas de programadores, representantes de universidades de todo o mundo, vão participar nas finais mundias do ICPC (International Collegiate Programming Contest), num evento que vai juntar mais de 1200 pessoas. Esta competição é organizada pela Universidade do Porto com o apoio da Câmara Municipal e tem parceiros como Farfetch e a associação dns.pt, vai decorrer de 1 a 6 de abril durante a Semana Start & Scale 2019, na Alfândega.

Desde 2016 que esta semana dedicada à tecnologia realiza-se na cidade do Porto. Este ano, o foco está “nas forças que moverão o ecossistema tecnológico no futuro”, diz a organização em comunicado. É a primeira vez que este evento ocorre em coordenação com as finais do ICPC, uma competição internacional de programação que junta mais de 40 mil estudantes de informática de todo o mundo.

Outra das novidades deste ano é a possibilidade a “abertura do evento à cidade”, havendo vagas para voluntários para a organização do evento. Quem visitar o espaço vai poder assistir a várias palestras que vão decorrer durante esta Semana Start & Scale 2019, além de outras atividades promovidas nestes dias. Entre estas está o ToPAS, o Torneio de Programação para Alunos do Secundários, que é organizado pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, ou o Hackacity, um concurso de programação para cientistas de dados encontrarem soluções para a cidade.

A agenda completa do evento pode ser consultada no website oficial, aqui.

