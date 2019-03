Bruno de Carvalho arguido por difamação de António Salvador

Bruno de Carvalho foi constituído arguido num processo por difamação que lhe foi colocado por António Salvador, avança o Jornal de Notícias. O líder do Sporting de Braga queixa-se do teor de várias publicações do ex-presidente do Sporting na sua página do Facebook feitas em março de 2017.

“És um labrego, trolha e aldrabão! Já não te consigo aturar! Vai mandar no G15 e aproveita e vai. Idiota, aldrabão… Adoras ser o Presidente do benfica b” escreveu Bruno de Carvalho, dirigindo-se a António Salvador. As declarações surgiram depois de os dois clubes de desentenderem devido ao dinheiro envolvido na transferência do jogador Rodrigo Battaglia.

