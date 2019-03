Finanças querem auditoria à concessão de créditos problemáticos herdados do BES

O Ministério das Finanças considera indispensável que seja realizada uma auditoria para escrutínio do processo de concessão de créditos cujas perdas estão protegidas no mecanismo de capital contingente do Novo Banco. Esta decisão surge na sequência de um novo pedido de capital, de 1.149 milhões de euros, ao Fundo de Resolução. O pedido feito esta sexta-feira pelo Novo Banco após apresentar prejuízos de 1,4 mil milhões de euros para 2018, vai provavelmente implicar um novo empréstimo do Estado a esta entidade que é acionista minoritário do Novo Banco e que conta para o défice público.O PSD já pediu a presença do ministro das Finanças no Parlamento para explicar a situação.

Em comunicado, o ministério de Mário Centeno justifica esta intenção com “o valor expressivo das chamadas de capital em 2018 e 2019”, e que totalizam 1,9 mil milhões de euros, praticamente metade do plafond disponível para oito anos.

Os créditos que fazem parte deste mecanismo foram destacados numa conta própria do Novo Banco designada de legado onde ficaram parqueados os empréstimos, imóveis e outros ativos, como participações, que apresentam um potencial elevado de perdas ainda não reconhecido no balanço. Estas operações foram decididas no tempo do Banco Espírito Santo, mas na primeira divisão de ativos e passivos que criou o banco mau em 2014 ainda ficaram do lado do Novo Banco, e no processo de venda à Lone Star, o comprador não quis assumir o risco, nem as perdas que iriam gerar estes ativos.

A auditoria defendida pelas Finanças pode resultar num processo comparável ao exercício feito para a Caixa Geral de Depósitos no que respeita à concessão de créditos que geraram perdas e que envolveu 15 anos de gestão do banco público. Só que no caso do Novo Banco, o Ministério das Finanças não pode ordenar esta auditoria, essa decisão terá de ser tomada pelos acionistas da instituição, o Fundo de Resolução e a Lone Star. Questionado sobre esta nova auditoria, durante a apresentação dos resultados anuais, o presidente do Novo Banco, António Ramalho, disse apenas que auditorias nunca são demais.

Fundo de Resolução deve ir ao mercado antes de pedir empréstimo ao Estado

O comunicado das Finanças sublinha ainda que cabe, numa primeira fase, ao Fundo de Resolução, usar os seus recursos para assegurar o pagamento deste verba e depois explorar a possibilidade de um financiamento em mercado. Só depois, e caso persistirem as necessidades, é que o Fundo “poderá pedir um empréstimo ao Estado que terá um valor máximo anual de 850 milhões de euros, conforme previsto no Acordo-Quadro”.

O Ministério das Finanças regista que o valor pedido pelo Novo Banco é superior ao do ano passado — e muito acima dos 400 milhões de euros que Mário Centeno admitiu em outubro de 2018. E afirma que caberá ao “Fundo de Resolução validar o montante solicitado pelo NB, através dos mecanismos contratuais previstos (validação pela Comissão de Acompanhamento e pelo Agente de Verificação) e da atividade de supervisão desenvolvida pelo Banco de Portugal.”

O Ministério das Finanças afirma que continuará a acompanhar regularmente o processo de validação, pelo Fundo de Resolução, do montante solicitado pelo Novo Banco, de forma a assegurar a defesa do interesse público.

